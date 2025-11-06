وەزیری دەرەوەی ئێران زانیاری نهێنی سەبارەت بە شەڕی ئیسرائیل ئاشکرا دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی ڕایگەیاند: دوژمن ویستی بە دەسپێکی شەڕی 12 ڕۆژە بە وەهمی داچڵەکاندن و بیر لە لاوازی ئێران، ویستی لە ماوەی سێ ڕۆژدا وڵات هان بدات بۆ خۆدەستەوە دان بەڵام گەلی ئێران نیشانی دا هیچکات هەمبەر گوشار چۆک دانادات.





ناوبراو زیادی کرد: لە هەمان ڕۆژانی سەرەتایی، سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە بڵاو کرردنەوەی پەیامێکی سێ وشەیی دوای " خۆڕادەست کردنی بێ مەرج" ی ئێرانی کرد بەڵام وەڵامی کۆماری ئیسلامی ڕوون بوو؛ ئێمە کە هاوکات خەریکی دانوستان و دیپلۆماسی بوودین، هێرشمان کرایە سەر و بە هەموو توانەوە لە مەیدان وەڵامدەر بووین.



وەزیری دەرەوە جەختی کرد: سەرکەوتن لە شەڕی 12 ڕۆژە قەرزداری خوێنی شەهیدان، گیانفیداکانی هێزە چەکدارەکان و ڕێنوێنی زیرەکانەی ڕێبەر بوو و ئەوەی کە ئەمڕۆ لە پێشمانە، ئەنجامی هەمان بەرخۆدان و یەکگرتوویی نەتەوەییەیە.



عێراقچی بە وتنی ئەوەی کە دوژمن پێی وابوو بە گوشاری سیاسی و ئابووری دەتوانێت ڕێگای ئێران بگۆڕێت، وتی: ئەو شەڕ و ڕووداوەی ئەم دواییە نیشانی دا کە لۆژیکی بەرخۆدان، سەرتر لە لۆژیکی خۆبەدەستەوەدانە و وڵاتێک کە پشت بە هێزی ناوخۆیی خۆی ببەستێت پێویستی بە ترس لە دانوستان نییە.





وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە گۆڕانکاریەکانی شەڕی ئەم دواییە جەختی کرد: لە حاڵێکدا کە هەندێک مێدیای جیهانی دەیانوت ئاسمانی ناوچەکە لە کۆنترۆڵی ئیسرائیلە، راستی ئەوە بوو کە لە هەمان کاتژمێرە سەرەتاییەکان، ئاسمانی ئەوان لە کۆنترۆڵی مووشەکەکانی ئێران بوو.





