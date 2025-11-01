جموجوڵی گوماناوای هێزەکانی ئەمریکا و کوردی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا لە بەرز بوونەوەی بەرچاوی جموجوڵە سەربازیە هاوبەشەکان لە نێوان هێزەکانی هەسەدە و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ڕۆژهەڵاتی سووریا هەواڵی دا. لە ڕۆژانی دواییدا، چەندین ئۆپراسیۆنی زەوینی و ئاسمانی لە ناوچە جیاجیاکانی پارێزگای دێرەزوور و حەسەکە بە هاوبەشی کۆپتەر، درۆن و ئۆتۆمبێلە زرێپۆشەکان ئەنجام دراوە.

بە پێی ڕاپۆرتی چاوەدێران، کارونێک بریتی لە 12 زرێپۆشی هامر سەر بە هێزەکانی هاوپەیمانی و دیمۆکراتیک، بە پشتیوانی کۆپتەرەکان شەوی رابردوو چوونەتە شارۆچکەی غرانیج لە دێرەزوور و ئۆپراسیۆنێکی لە ئەو ناوچە دەسپێکرد. سەرچاوە خۆجەییەکان لە دەستگیری چوار کەس سەر بە شانە نوستووەکانی داعس لە گەڕەکەی حەویش هەواڵیان داوە. لە ئەو پێکدادانە کورتخایەنە لە نێوان هێزە کوردیەکان و گومانلێکراوان، یەکێک لە کەسەکان کە لە پێشەوە بەدوایدا دەگەڕان، بریندار بوو و دەستگیر کرا.





لە گۆڕانکاریەکی دیکەدا، هێزەکانی هاوپەیمانی و دیمۆکراتیک مانۆڕێکی سەربازی هاوبەشیان لە بنکەی شەدادێ لە حەسەکە بەڕێوە برد. بە وتەی چاوەدێران ئەو ڕاهێنانە لە درێژەی بەرز کردندەوەی هاوئاهەنگی لە نێوان هێزەکانی هەسەدە و هاوپەیمانی بۆ بەرەنگار بوونەوەی داعش و ئامادەسازی بۆ هەر جۆرە جووڵەیەکی گرووپە چەکدارەکان لە سنوورە ڕۆژهەڵاتیەکانی سووریا ئەنجام دەدرێت.



هەروەها بە پێی وتەی چاوەدێران ئەو مانۆڕانە دەتوانێت پەیامێکی سیاسی بۆ دیمەشق ئەنقەرەش بێت لە سەروبەندی گفتوگۆکان بۆ ئاوێتە بوونی هێزە کوردیەکان لە ئەرتەشی سووریا.











