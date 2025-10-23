  1. جیهان
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١ ٢٠:٥٤

کارناسێکی لوبنانی: ئیسرائیل دەستدرێژی دەکاتە سەر عێراق

کارناسێکی لوبنانی: ئیسرائیل دەستدرێژی دەکاتە سەر عێراق

کارناسێکی پرسە سەربازی و ستراتژییەکانی لوبنان هوشداری دا کە ئیسرائیل خەریکی ڕاپەڕاندنی پلانی پەلاماری بۆ سەر عێراق بە بیانووی شەڕ لەگەڵ حزبوڵڵای عێراق.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ژینراڵ بەها حەلال، کارناسی پرسە سەربازی و ستراتژییەکانی لوبنان هوشداری دا کە ئیسرائیل خەریکی ڕاپەڕاندنی پڕۆژەی مەزنی خۆی لە ژێر ناوی "کۆریدۆری داود"ه کە ئامانجی کۆتایی گەیشتن بە سنوورەکانی عێراق و کردنەوەی ناوچەی مەودا و ناسەربازی لە چەند شوێنی گرینگی ناوچەکەیە.

وتیشی: ئیسرائیل هەوڵ دەدا ناوچەی سوەیدا لە سووریا جودا بکاتەوە و ئۆپەراسیۆنی سەربازیی "شمشێری بەشان"ی لە جەبەلولشەیخ دەستی پێکردووە کە بەرەو ڕۆژهەڵاتی سووریا پەرە دەستێنێت.

ئەو کارناسە لوبنانییە، ڕاشیگەیاند: ئیسرائیل پاش درێژەدان بەو ئۆپەراسیۆنە و گەیشتن بە ڕێڕەوگەی بووکەماڵ لە سنووری عێراق و سووریا، بە بیانووی شەڕ و ناکۆکیی لەگەڵ حزبوڵڵای عێراق و هێزەکانی حەشدی شەعبی، هەوڵی کردنەوەی هەرێمی ئەمنیی لە ناوخۆی عێراق دەدات.

News ID 57317

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت