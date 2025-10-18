  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٦

بەرهەمەکانی "ئەرسەلان کامکار" لەلایەن زانکۆی کوردستانەوە بڵاو دەکرێتەوە

زانکۆی کوردستان بە واژۆی ڕێککەوتننامەیەکی فەرمی لەگەڵ ئەرسەلان کامکار، ئاهەنگساز و ژەنیاری ناسراوی کورد، بەرپرسیارێتی چاپ، بڵاو کردنەوە و سەلماندنی زانستی بوونی ئاسەوارە مۆسیقاییەکانی ناوبراوی لە ئەستۆ گرت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ئەو هاوکاریە بە ئامانجی بەرز ڕاگرتنی میراتی مۆسیقای کورد و پەرەسەندنی لێکۆڵینەوە ئاکادمیکەکان لە ئەو بارەوە ئەنجام دراوە.

بە پێی ئەو ڕێککەوتنە، توێژینگەی کوردستانناسی زانکۆی کوردستان بەرپرسی بڵاو کردنەوەی کۆمەڵە پارتیتورەکانی ئاسەوارە کوردییەکانی ئەرسەلان کامکار و جێبەجێ کردنی پڕۆژە لێکۆڵێنەوەیی و پەروەردەییەکانی هاوپەیوەندی دەبێت.

ئەرسەلان کامکار بە پشت ڕاست کردنەوەی ئەو هەواڵە لە هەژماری تایبەتی خۆی نووسی: زۆر خۆشحاڵم کە لە زێدی خۆم، سنە، پڕۆژەیەک دەستی پێکردووە کە بەهۆیەوە کۆمەڵە پارتیتورەکانی ئاسەواری کوردیم بڵاو دەبێتەوە و دەخرێتە بەردەستی هۆگران.

تاوێژینگەی کوردستانناسین ئە وهاوکاریەی هەنگاوێکی ستراتیژیک لە ڕێگای تۆکمە کردنەوەی خوێندنەوەکانی کوردستانناسی و بەرز کردنەوەی پێگەی توێژینەوە ئاکادمیکەکان لە بواری مۆسیقای کوردی وەسف کردووە.




