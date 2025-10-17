لاریجانی پەیامێکی گرینگی ڕێبەری ئێرانی گەیاندە پووتین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی ئێوارەی لەگەڵ ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا دیدار و پەیامێکی ڕێبەری باڵای ئیسلامیی پێشکەش کرد .
هەروەها سەبارەت بە پرسە دووقۆڵییەکان و هاوکارییە ئابووری، ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان قسەیان کرد.
سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە سەردانێکی یەک ڕۆژەدا بۆ مۆسکۆ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆک کۆماری ڕووسیا کۆبووەوە و پەیامێکی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێرانی پێشکەش کرد.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی ئێوارەی لەگەڵ ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا دیدار و پەیامێکی ڕێبەری باڵای ئیسلامیی پێشکەش کرد .
هەروەها سەبارەت بە پرسە دووقۆڵییەکان و هاوکارییە ئابووری، ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان قسەیان کرد.
Your Comment