لاریجانی پەیامێکی گرینگی ڕێبەری ئێرانی گەیاندە پووتین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی لاریجانی ئێوارەی لەگەڵ ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک کۆماری ڕووسیا دیدار و پەیامێکی ڕێبەری باڵای ئیسلامیی پێشکەش کرد .

هەروەها سەبارەت بە پرسە دووقۆڵییەکان و هاوکارییە ئابووری، ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان قسەیان کرد.