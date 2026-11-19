بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نوێنەرایەتی ئێران لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە ڤیەننا جەختی کرد: لە کۆبوونەوەی دەستەی پارێزگارانی ئاژانس، ئێران پەیامێکی ڕوونی دا کە ناتوانن دامەزراوە ئەتۆمییەکان بۆردومان بکەن و بەردەوام بن لە هەڕەشەکردن لە ئێمە و دواتر داوای زانیاری دروست بکەن.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ڕەزا نەجەفی لە درێژەی قسەکانیدا بە توندی ڕەخنەی لە بێدەنگیی ئاژانس گرت لە بەرامبەر دەستدرێژی سەربازیی ئامریکا و ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکان لە ژێر پارێزبەندی دەوڵەتێکی ئەندامدا و دەشڵێت: ئەو زانیاریانەی کە لەلایەن ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ناڤۆکییەوە کۆدەکرێنەوە، دەتوانرێت وەکوو ھێرشێک لە هێرشەکانی داهاتوودا کەڵک وەربگیرێت.

نوێنەری ئێران لە ڤیەننا جەختی کرد: تاران پشکنینی بێسنوور قبووڵ ناکات لە کاتێکدا هەڕەشە سەربازییەکان بەردەوامن. ئێران لەسەر بنەمای ڕەچاوکردنی ئەمنی بڕیار لەسەر هەر داواکارییەکی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ناڤۆکی دەدات.

پێویستە دەستەی پارێزگاران لە ژێر پارێزبەندی و هەڕەشەی گشتی دووبارەبوونەوەی هێرشە سەربازییە بەرفراوانەکاندا بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکان چارەسەر بکات.

نەجەفی ئاماژەی بەوەدا کە ئێران ڕێگە نادات خۆی بۆردومان بکرێت لەکاتێکدا داوای لێدەکرێت زانیاری هەستیاری ئەتۆمی بدات. ئێران وێڕای پێبەندی بەڵێنەکانی، هاوکاری بێ مەرج و بێ سنوور لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ناڤۆکی قبووڵ ناکات.