بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی ئەرتەش ڕایگەیاند: چەند کاتژمێر لەمەوبەر فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان "MQ1"ی دوژمنی ئەمریکی بە سەرکەوتوویی لە لایەن سیستەمی بەرگری مۆدێرنی هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامیی ئێران و لە ژێر تۆڕی یەکگرتووی بارەگای هاوبەشی بەرگری ئاسمانی وڵات لە ناوچەی کۆهستەک (کەنارەکانی سیریک) بە سەرکەوتوویی ڕێگری لێکرا و خرایە خوارەوە.

بۆ ساتێک لە پاراستن و بەرگریکردن لە یەکپارچەیی خاک و سنوورە ئاوییەکان و بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران درێغی ناکەین.