بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، و سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەراوێزی سی و یەکەمین کۆنفرانسی لایەنەکانی ڕێککەوتننامەی چوارچێوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ گۆڕانی کەشوهەوا (COP31) لە شاری ئەنتاڵیا لە تورکیا لەگەڵ سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار کرد.

لەو دیدارەدا جەخت لەسەر گرنگی گفتوگۆ و دیپلۆماسی لە بەرقەرارکردنی ئاشتی و پاراستنی سەقامگیری لە ناوچەکە کرایەوە.

هەروەها دوو لایەن ئاڵوگۆڕی بیروڕایان سەبارەت بە پێشهاتە ناوچەییەکان و پرسەکانی بەرژەوەندی هاوبەش کرد.

لەم دیدارەدا پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و چۆنیەتی فراوانکردن و پتەوکردنی هاوکاری هاوبەش لە بوارە جیاجیاکاندا تاوتوێ کران و بیروڕا ئاڵوگۆڕ کران.