بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کاتژمێرێک لەمەوبەر، شەڕکەرە ئاسمانییەکانی سپای پاسداران، ڕاداری ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی دەستدرێژکارانی ئەمریکی لە دوورگەی بەحرەینیان کردە ئامانج و لەناویانبرد، ئەمەش لە وەڵامی دەستدرێژی ئاسمانی دوژمن بۆ سەر تاوەرێکی پەیوەندییەکانی سیریک.

ئەمە هۆشدارییەکی جیددییە بۆ دوژمنی دەستدرێژکار بۆ کۆتاییهێنان بە دهسدرێژی ئاسمانی و قاچاخچێتی نەوتی لە گەرووی هورمز.

لە ئەگەری دووبارەبوونەوەی پێشێلکاری و دەستدرێژی، هێزی ئاسمانی سپای پاسداران لە ئامادەباشی تەواودایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی بەبێ سنوور.