بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئەبۆلفەزل شێکارچی، وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکانی ئێران وتی: ئێمە هیچ ترسێکمان لە هەڕەشەکانی ئەمریکا نییە و هێزە چەکدارەکان زۆر زیاتر لە پێش ساڵی ١٤٠٤ی کە سەرەتای دووهەمین شەڕی سەپێنراو بوو لە لایەن دوژمنانی ئەمریکی- زایۆنیستەوە ئامادەتر و تەیارترن.

وتیشی: بە یارمەتی خودای گەورە ئەگەر دوژمن نیازی هەبێت بۆ هێرشکردن و داگیرکردنی وڵاتی خۆشەویستمان ئێرانی سەربەرز، سەروەت و سامانی ماددی و ناماددیی دوژمن کە لە بانکی ئامانجدان، تووشی توندترین هێرش دەبنەوە کە جیهان سەرسام بکات.