بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانیی هەروەها کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکانی ڕۆژئاوای ئاسیا بە یەکێک لە مەرجە بنەڕەتییەکانی ئێران زانی و هۆشداری دا: هەر هێرشێکی نوێی ئەمریکا بە ئامانجگرتنی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا، تەنانەت بنکە دوورەکانی ئەو وڵاتە وەڵام دەدرێتەوە.
سەرلەشکەر ڕەزایی هەروەها ڕایگەیاند کە ئێران ئاستێکی پێشکەوتووی تەکنەلۆژیای لە شەڕی ئەلیکترۆنیدا بەدەستهێناوە و وتی: هێزە چەکدارەکانی ئێران دەتوانن کۆنترۆڵی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئەمریکا بکەن و بە سەلامەتی بنیشێننەوە.
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