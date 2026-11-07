فواد حسێن: واشنتۆن داوای له عێراق کرد تەواوی دەروازه سنوورییەکانی له گەڵ ئێران دابخات

وه زیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند: واشنتۆن به فەرمی داوای له عێراق کردووه تەواوی دەروازه سنوورییەکانی له گەڵ ئێران دابخات، جگه له دوو دەڕوازه سنووری.