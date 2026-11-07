بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فواد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی جەزیرە وتی: بارودۆخی ئێستا ئاماژەیە بۆ ئەگەری دەستپێکردنەوەی شەڕ لە ناوچەکە.
ئاماژەی بەوەشکرد: بەهۆی ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە، ٦٠ ملیار دۆلار زیانی بەرکەوتووە. هەناردەی نەوتی عێراق لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە دوای لێکتێگەیشتن لەگەڵ واشنتۆن و تاران دەستیپێکردەوە.
واشنتۆن بە فەرمی داوای لە عێراق کردووە جگە لە دوو دەروازە سنوورییەکانی لەگەڵ ئێران هەموو دەروازە سنوورییەکان دابخات.
ئەوەشی وتووت کرد: بە ئێرانمان وتووە کە ئێمە پێشوازی لە دۆستایەتی و هاوپەیمانی لەگەڵ ئەم وڵاتە دەکەین، بەڵام دەستوەردانی ئەو وڵاتە لە کاروباری ئێمەدا قبووڵ ناکەین.
ئاماژەی بەوەشکرد: زانیاریمان هەیە لەسەر لایەنە بیانییەکان کە خاکی عێراق بەکاردەهێنن بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ.
سەبارەت بە پەیوەندییەکانی بەغدا لەگەڵ ڕیاز، وەزیری دەرەوەی عێراق هەروەها ڕایگەیاند: هەوڵدەدەین ناکۆکییەکانمان لەگەڵ سعودیە لە ڕێگەی گفتوگۆی ڕاشکاوانە چارەسەر بکەین.
فواد حسێن هەوڵە بەردەوامەکانی حکومەتی عێراقی بۆ جێبەجێکردنی پلانی قۆرخکاری چەک لە وڵاتەکەی ڕاگەیاند و وتی: قۆرخکاریی چەک لە دەستی حکومەتی عێراقدا پێویستە لە ڕێگەی دیالۆگەوە بەدی بهێنرێت نەک ڕووبەڕووبوونەوە.
ئاماژەی بەوەشکرد: عەسائیب ئەهلی حەق و کاتئب سەید شوهادە ڕێککەوتوون لەسەر ڕادەستکردنی چەکەکانیان، گفتوگۆکانیش لەگەڵ بزووتنەوەی نوجەبا و حزبوڵڵا سەبارەت بە چەکەکانیان بەردەوامە.
وەزیری دەرەوەی عێراق وتی: لە پەیوەندیداین لەگەڵ ئێرانیش سەبارەت بە پرسی چەک بۆ گرووپە عێراقییەکان.
فواد حسێن هەروەها وتی: ڕێوشوێنی سەربازی لەسەر سنووری عێراق و سوریا گیراوەتەبەر بۆ ڕێگریکردن لە دزەکردنی توخمەکانی داعش و بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان.
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