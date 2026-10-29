  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٧ ٢٠:٢٢

ڕاوی درۆنێکی پێشکەوتوو لە هورموز بە سیستەمی بەرگری سپای پاسداران

ڕاوی درۆنێکی پێشکەوتوو لە هورموز بە سیستەمی بەرگری سپای پاسداران

بورجی چاودێری هورمز"؛ ڕاوکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی ئەمریکی بە سیستەمی بەرگری نوێی سپای پاسداران.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وێنەی ساتەکانی ڕاگرتن و لەناوبردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی ئەمریکی MQ-1 و MQ-9 لە ئاسمانی گەرووی هورمزدا، لەگەڵ وێنەی ڕاگرتن و لەناوبردنی فڕۆکەیەکی MQ-1 بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، لە ڕۆژهەڵاتی گەرووی هورمز و کەنارەکانی سیریک بڵاو بووەە.

ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە لە گرنگترین فڕۆکەی سیخوڕی و شەڕکەرانەن کە لە ئەمریکا دروستکراون، کە بە کەڵک وەرگرتن لە ئامێری چاودێری پێشکەوتوو و کامێرای گەرمی و پەیوەندی مانگی دەستکرد و توانای فڕینی درێژخایەن، ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە ئەرکە هەواڵگری و ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای ئەمریکادا.

News ID 60705

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