ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران بۆ وڵاتانی عەرەبی ؛ ژیانتان قەرزداری ئێرانن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی، ڕاوێژکاری نێودەوڵەتی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، ڕەخنەی لە بەیاننامەی ئەنجومەنی هاوکاری کەنداو گرت و نووسی: سەقامگیریی عەرەبەکان لەسەر کەنداوی فارس قەرزاری بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوەیە. ناوبراو زیادی کرد: وڵاتانی بچووکی ناوچەکە هیچ جێگایەکیان لە ڕێکخستنەوەی هاوکێشەکاندا نییە و ژیانی ستراتێژییان بەندە بە لێبوردەیی تارانەوە.

ویلایەتی ئاماژەی بەوەدا کە پەراوێزخراوەکان و منداڵۆکەی سیاسی ناوچەکە بە لێدوانە تایبەتمەندەکان دڵخۆش نین و پێویستە بزانن کە لەم سفرەیەدا بەشێکی بچووکیان هەیە.

ڕاشیگەیاند: لە ڕێکخستنەوەی هاوکێشە گەورەکاندا، پەراوێزخراوە بچووکەکان هیچ شوێنێکیان لەسەر مێزەکە نییە؛ لەناو دەچن و ژیانی ستراتیژییان قەرزاری سەقفی لێبوردەیی تارانە.