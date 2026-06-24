درەوشانەوەی دوو گەنجی سەقزی لە ئاستی جیهان

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەربود باوەیی بە بەرهەمێکی دیار، میدالیای زێڕ و یەکەم نازناوی لە بەشی “فۆتۆ ڕۆژنامەگەری، ڕێپۆرتاژ و ڕۆشنبیری” بەدەستهێنا.

هەروەها کەیهان مەسڕڕەت سەرکەوتنێکی دیکەی بۆ هونەرمەندانی گەنجی ناوچەکە بەدەستهێنا بە بەدەستهێنانی پلەی دووەم و وەرگرتنی خەڵاتی زیو لە بەشی فۆتۆمانیپولاسیۆن.

پێشبڕکێی خەڵاتەکانی WPE یەکێکە لە بەناوبانگترین چالاکییەکانی فۆتۆگرافی پیشەیی لە جیهاندا، ساڵانە بە بەشداری هەزاران فۆتۆگرافەر لە وڵاتانی جیاوازەوە بەڕێوەدەچێت.

ئەو بەرهەمانەی کە شایستەی ئەم پێشبڕکێیەن، لەسەر بنەمای پێوەرەکانی وەک داهێنان، کوالیتی تەکنیکی، چیرۆکگێڕانی بینراو، کاریگەریی هونەری دادوەری دەکرێن.

سەرکەوتنی ئەم دوو فۆتۆگرافەرە گەنجە خەڵکی سەقز لە گۆڕەپانی جیهانیدا، توانای هونەری و فەرهەنگی بەرزی ئەم شارە نیشان دەدات و بەڵگەی تواناکانی نەوەی نوێی فۆتۆگرافەرانی کوردستانە.

ـئەم دەستکەوتە بەنرخە دەتوانێ زەمینە بۆ ئامادەبوونی زیاتری هونەرمەندانی ناوچەکە لە بۆنە نێودەوڵەتییەکان خۆش بکات و پاڵنەرێک بێت بۆ نەوەی گەنج بۆ پەیڕەوکردنی ڕێگایەکی پیشەیی لە هونەری فۆتۆگرافیدا.

شایانی باسە کە بەدەستهێنانی ئەو جۆرە شەرەفانە لە پێشبڕکێ جیهانییە بەناوبانگەکاندا، جگە لە ناساندنی بەهرەمەندە تاکەکەسییەکان، ڕۆڵێکی گرنگی هەیە لە ناساندنی توانای فەرهەنگی و هونەری سەقز لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.