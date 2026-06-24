شینی ئێران لە ماتەمی تاسووعای حسێنی؛ وڵات سەرانسەر ڕەشپۆشە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە ڕۆژی نۆهەمی موحەڕڕەم و هاوکات لەگەڵ تاسووعای حوسێنی، خەڵکی ئێرانی ئیسلامی جارێکی دیکە بە ئامادەبوون لە مزگەوتەکان، حوسێنییەکان و تەکیەییەکان، بۆ ئاڵا هەڵگری دەشتی کەربەلا، حەزرەتی ئەبولفەزل عەباس (د.خ) ماتەمینیان گێڕا.

ڕێوڕەسمەکە لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی وڵات، لە کەناراوەکانی کەنداوی فارس لە بەندەر عەباسەوە تا حوسەینییەی گەورە لە زەنجان، لە مزگەوتی گەورەی خوڕەمشارەوە تا حەوشە ڕووناککراوەکانی مەزارگەی ئیمام ڕەزا (د.خ) لە مەشهەد، لە بارەگای حەزرەتی مەعسوومە (د.خ) لە قوم و شاهچەراغ لە شیراز (د.خ) بەڕێوەچوو.

ملیۆنان کەس لە کەربەلا بە ئەنجامدانی ڕێوڕەسمی ماتەمینی، پەرۆشی خۆیان بۆ ئاڵا هەڵگری دڵسۆزی شەڕی کەربەلا نیشان دا.

شەقامەکانی بەرەو حوسێنییەکان و مزگەوتەکان پڕن لە خەڵک و زۆرێک لە خێزانەکانیش بە دانانی وێستگەی نوێژ و نەزر و نیاز بەشداری مەراسیمەکە دەکەن.

بوونی مێرمنداڵان و گەنجان شانبەشانی گەورەکانی وەفدە ئاینیەکان ئەوە دەردەخات کە کولتووری عاشورا لە نەوە جیاوازەکانی ئەم خاکەدا هێشتا زیندووە.