دوایین هەواڵ لە سەر دانوستانی ئێران و ئەمریکا لە سویسڕا؛ بەڕێوەچوونی سێ دیدار لەگەڵ نێوبژیوانان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

کۆبوونەوەی سێ قۆڵی نێوان ئێران، ئەمریکا و قەتەر لە سویسڕا دەستیپێکردووە.

کۆبوونەوەی سێ قۆڵی نێوان ئێران، ئەمریکا و قەتەر سەبارەت بە پرسی ئاگربەستی هەمەلایەنە لە لوبنان و سەروەت و سامانی بەستووی ئێران لە ئێستادا لە ئارادایە.

مەجید ئەلئەنساری، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر، دەستپێکی “لوتکەی دەریاچەی لۆسێرن” و یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ڕاگەیاند، بە بەشداری نوێنەرانی ئەمریکا و ئێران و دوو وڵاتی نێوەندگیری قەتەر و پاکستان.

قەتەر بە ڕاگەیاندنی دەستپێکردنی لوتکەی دەریاچەی لۆسێرن لە هۆتێل بورگنستۆک لە سویسرا، هیوای خۆی دەربڕی کە ئەم کۆبوونەوانە ببێتە هۆی ڕێککەوتنێکی هەمەلایەنە و بەردەوام کە هەموو لایەنەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بگرێتەوە.

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شاندی کۆماری ئیسلامیی ئێران بە سەرۆکایەتی محەمەد باقر قالیباف و سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، ئێوارەی ڕۆژی شەممە بە کاتی ناوخۆی ئێران بە مەبەستی بەشداری کردن لە کۆبوونەوەکانی بورگنستۆک سەبارەت بە پڕۆسەی جێبەجێ کردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئێران و ئەمریکا گەیشتە زیوریخ.



لەم سەفەرەدا، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە، جێگری بەڕێوەبەری کاروباری نێودەوڵەتیی سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی، عەلی باقری، سەرۆکی بانکی ناوەندی، عەبدولناسر هێمەتی، جێگری وەزیری نەوت و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای نیشتمانی نەوتی ئێران، حەمید بۆرد، جێگری بەڕێوەبەری یاسایی و نێودەوڵەتیی وەزارەتی دەرەوە کازم غەریبابادی، و ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران یاوەری سەرۆکی شاندی ئێرانن.



لە هەمان کاتدا بەرپرسانی ئەمریکیش بۆ بەشداریکردن لەم ڕاوێژکاریانە گەیشتوونەتە سویسرا. ستیڤ ویتاکاف، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا و جارێد کوشنەر، لەو کەسایەتیانەی ئامادەی دانوستانەکانن.

ڕەنگە کۆبوونەوەکانی داهاتوو یەک بۆ دوو ڕۆژ بخایەنێت و تەوەرەکانی وەک جێبەجێکردنی لێکتێگەیشتنە دوو قۆڵییەکان، ئاگربەست لە لوبنان و پرسی ئەتۆمی ئێران لە بەرنامەی کاردایە.



هەروەها نوێنەرانی وڵاتانی نێوەندگیری لە سویسرا شانبەشانی هەردوولا ئامادە بوون. پێش دەستپێکردنی کۆبوونەوەکان، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی، سەرۆکوەزیرانی قەتەر و وەزیری دەرەوەی قەتەر لەگەڵ ئیگناسیۆ کاسیس وەزیری دەرەوەی سویسرا سەبارەت بە دوایین پێشهاتەکانی پەیوەست بە ڕێککەوتنی تاران و واشنتۆن ڕاوێژیان کرد.

هەروەها ڕاپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە شەهباز شەریف سەرۆک وەزیرانی پاکستان و عاسم مونیر سەرۆکی سوپای ئەو وڵاتە سەردانی سویسرایان کردووە. قەتەر و پاکستان بە یاریزانە سەرەکییەکانی پێکهێنانی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد و ئاسانکاریی پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا دادەنرێن.



وەزارەتی دەرەوەی سویسرا ڕایگەیاند که مەرجی پێویست بۆ ئەنجامدانی دانوستانی نهێنی و پارێزراو له بێرگنستۆک دابین کردووه و به هۆی هەستیاریی دانوستانه کانیش خۆی له پێدانی وردەکاری زیاتر له بارەی بەشداربووان و ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان دەپارێزێت.



بەڵام سەرنجی سەرەکی ئامادەبوونی شاندی ئێران لە سویسرا دەستپێکردنی دانوستانی کۆتایی نییە، بەڵکوو هەڵسەنگاندنی ئاستی پابەندبوونی لایەنی بەرامبەر بەو بەڵێنانەی لە یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباددا هاتووە.

تاران جەخت لەوە دەکاتەوە کە چوونە ناو قۆناغی دووەم و دانوستانی هەمەلایەنە تەنیا لە حاڵەتێکدا مومکین دەبێت کە جێبەجێکردنی کردەیی بەڵێننامەکانی ڕێککەوتن لەلایەن ئەمریکاوە دەست پێ بکات و بەردەوام بێت.