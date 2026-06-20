دوایین گۆڕانکارییەکانی شەڕ لە لوبنان؛ هێرشی دڕندانەی زایۆنی بەردەوامە

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی نێودەوڵەتی: جگە لەوەی کە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا جەخت لەسەر ڕاگرتنی شەڕی لوبنان و دەستدرێژیی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ئەو وڵاتە دەکاتەوە، دوێنێ میدیاکان بانگەشەی ئەوەیان کرد کە بە ڕەزامەندی ناتانیاهۆ ڕێککەوتنی ئاگربەست لە لوبنان کراوە؛ ئاگربەستێک کە ڕژێمی زایۆنی هەرگیز پێیەوە پابەند نەبووە و پابەند نییە.
وەڵامی سوپای لوبنان بۆ دەستدرێژی ئیسرائیل
سوپای لوبنان ڕایگەیاند کە یەکێک لە سەربازەکانی لە کاتی هێرشەکانی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ناوچەی کفر ئەر-ڕەمان لە باشووری ئەو وڵاتە گیانی لەدەستداوە.
سوپای لوبنان زیادی کرد: هێرشەکانی ئیسرائیل دەبێتە هۆی کەوتنەوەی شەهیدی زیاتر لەو وڵاتە، ئەم هێرشانە بە ئامانجی بەربەست خستنە سەر هەر چارەسەرێکە بۆ گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ لوبنان.
هەروەها ڕێکخراوی بەرگری شارستانی لوبنان ڕایگەیاند کە لانیکەم چوار کەس لە کاتی هێرشی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر ناوچەی ئەرسەلیم تەنیا لە نەباتیە شەهید بوون.
ژمارەیەکی زۆر لە هێرشەکانی ڕژێمی ئیسرائیل بۆ سەر باشووری لوبنان
دوای ئەو تاوانە زۆرانەی دوێنێ لە باشووری لوبنان ئەنجامیدا، سوپای ئیسرائیل ئەمڕۆ چەندین هێرشی بۆ سەر ناوچە جیاجیاکان کردووە.
هەر لەو پێوەندییەدا کەناڵی جەزیرە لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە هێرشە ئاسمانییەکانی ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر باشووری لوبنان شارۆچکەکانی کەفر ڕامان و شوکین و کفر جەوزی سەر بە ناوچەی نەباتیەیان کردۆتە ئامانج.
ئاژانسی هەواڵی نیشتمانیی لوبنان ڕایگەیاند، لە ئەنجامی هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمڕۆی ئیسرائیل بۆ سەر گوند و شارۆچکەکانی باشووری ئەو وڵاتە، لانیکەم ٥ کەس شەهید بوون.
ئاژانسی هەواڵی نیشتمانیی لوبنان هەروەها هەواڵی هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیلی بۆ سەر شارۆچکەی سەجد لە ناوچەی جزین لە باشووری ئەو وڵاتە بڵاوکردەوە.
هەروەها کاتژمێرێک لەمەوبەر هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر باشووری لوبنان و بەتایبەت پارێزگای نەباتیە دەستیپێکردەوە.
ئەلمەیادین لە ڕاگەیاندنی ئەمەدا بە دیاریکراوی ئەوەی کە هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل نەباتیە، نەباتیە ئەلفوقە و کفر جەوزیان کردۆتە ئامانج. بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری ئەلمەیادین لە باشوور، هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی زایۆنی بۆ سەر ماتۆڕسکیلێک لە گۆڕەپانی کفر ڕامان بووە هۆی شەهید بوونی کەسێک.
تەنها لە ماوەی ٢٤ کاتژمێردا ١٣٠ هێرشی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر نەباتیە پایتەختی لوبنان ئەنجامدا
سەرەڕای وەستانی دوژمنایەتییەکان لە هەموو بەرەکانی ململانێ و بە تایبەت لوبنان کە لە ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکادا ئاماژەی پێکراوە، ڕژێمی زایۆنی لە دەستدرێژی دڕندانەی خۆی بۆ سەر لوبنان بەردەوامە.
فڕۆکە جەنگییەکان و فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی زایۆنی تەنیا لە ماوەی 24 کاتژمێردا لانیکەم 130 هێرشیان بۆ سەر نەباتیە و ناوچەکانی دەوروبەری ئەنجامدا.
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