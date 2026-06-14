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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٤ ١٤:٤٨

ڕژێمی زایۆنیستی هێرشی قورسی کردە سەر لوبنان

ڕژێمی زایۆنیستی هێرشی قورسی کردە سەر لوبنان

لە ژێر ڕۆشنایی بەردەوامی دەستدرێژی ڕژێمی زایۆنیستی بۆسەر لوبنان، داگیرکەران هۆشداریی بەپەلەی چۆڵکردنی ناوچەکانی باشووری ئەو وڵاتەیان بڵاو کردەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، سوپای ڕژێمی زایۆنی هۆشداریی بەپەلەی چۆڵکردنی ١٣ گوند و ناوچەی باشووری لوبنانی بڵاو کردەوە و داوای لە دانیشتووانی ئەو گوندانە کرد کە بچنە باکووری ڕووباری زەهرانی.

هەروەها سوپای داگیرکەری زایۆنی هۆشداری چۆڵکردنی بۆ ٢٩ گوند و ناوچەی نەباتیە و سیدۆن دەرکردووە.

ئەم هۆشدارییەی ئیسرائیل بۆ چۆڵکردن له هەمان کاتدا دێت که هێرشه زایۆنیستەکان بۆ سەر باشووری لوبنان چڕتر بووەتەوه و هێرشه تۆپخانەکانی ڕژیم له چەند کاتژمێری ڕابردوودا ناوچه ی بورغس له حه سبیایان کرده ئامانج. پێش ئەوە فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل ناوچەی فارونیان لە بنت جبەیل بۆردومان کرد.

News ID 59725

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