  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٨ ٠٦:٢٣

ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج

ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج

دوابەدوای هێرشی دوژمنی زایۆنی بۆسەر چەند ناوچەی خاکی ئێران، لەوانەش تاران، ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، کاتژمێر ٤:٤٣ و ٤:٤٥ لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژئاوای تاران دەنگی دوو تەقینەوە بیستراوە .

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند کە ناوچە شارییەکانی تاران نەکراونەتە ئامانج.

News ID 59663

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