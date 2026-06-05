جیهان سەری سووڕماوە لە توانای وڵامدانەوەی ئێران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی ئەلمەیادین ڕایگەیاند: سوپاسی هەموو ئەو وڵاتانەی ناوچەکە دەکەم کە ڕۆڵیان لە دانوستانەکاندا هەبووە و پەیوەندییان لەگەڵ ئەمریکا کرد و گوشاریان لەسەر دروست کرد.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە هەر ساتێکدا هێزە چەکدارەکانمان ئامادەن شەڕ دەستپێبکەنەوە و هێرش بکەنە سەر ئیسرائیل.

عێراقچی ڕوونی کردەوە: لە ئێستادا هیچ شێوازێک لە دانوستانەکاندا نییە، ئێمە لەگەڵ ئەمریکییەکان پەیام ئاڵوگۆڕ دەکەین.

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئەمریکییەکان لە ماوەی ٤٠ ڕۆژدا هەستیان بە دەسەڵاتی ئێران کرد لەم شەڕەدا. ئەمریکا پێی وابوو ئێران وڵاتێکی لاوازە لە ڕۆژئاوای ئاسیا و لەسەر بنەمای ئەم تێڕوانینە شەڕی دەستپێکرد.

لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا هەموو هێز و هێزەکانیان کۆکردەوە بۆ ئەوەی لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا ئێران لەناوببەن و ناچاری بکەن خۆی ڕادەست بکات.

خۆبەدەستەوەدانی بێ مەرج هەرگیز ڕوونادات

عێراقچی ڕاشیگەیاند: مەرجی یەکەمیان وەکوو ترامپ لە یەکەم ڕۆژی جەنگدا ڕایگەیاند، تەسلیمبوونی بێ مەرجە و ئەمە هەرگیز و هەرگیز ڕوونادات.

عێراقچی بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەمریکییەکان پێیانوابوو خەڵک دژی نیزام دەڕژێنە سەر شەقامەکان، لە کاتێکدا خەڵک بۆ پشتیوانی لە حکوومەت ڕژانە سەر شەقامەکان، ڕایگەیاند: هەموو حیساباتەکانیان هەڵە بووە. ئەوان دەیانویست توانای مووشەکی ئێران لەناوببەن، بەڵام لەناو نەچوو.

جەختیشی لەوە کردەوە کە ئەگەر ترامپ عەقڵێکی هەبوایە هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ شەڕ، وتی: ئێمە یەکێتی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتیمان هەیە، ئیرادە بۆ وەستانەوە بەرامبەر هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر وڵاتەکەمان.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە ئێستا بارودۆخی سەربازی ئێران لە پێش دەستپێکردنی شەڕ باشترە، وتی: ئێمە توانای درێژەدان بە شەڕمان هەیە بۆ هەر ماوەیەکی درێژ، ئەمەش بەو مانایە نییە کە ئێمە شەڕمان دەوێت.

ئێران بە هیچ شێوەیەک شەڕی ناوێت

بەرپرسی دەزگای دیپلۆماسی ئێران وتی: ئێران بە هیچ شێوەیەک شەڕی ناوێت، ئەم شەڕەی دەستپێنەکردووە و وەڵامی ئەرێنی بۆ داواکاری دانوستان داوەتەوە. ئێران بەدوای ئاشتی و ئاسایشدا دەگەڕێت، بەڵام ئاشتییەک کە لەسەر بنەمای شەرەف و کەرامەت بێت