  1. جیهان
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٥ ١٧:٢٤

جیهان سەری سووڕماوە لە توانای وڵامدانەوەی ئێران

جیهان سەری سووڕماوە لە توانای وڵامدانەوەی ئێران

وەزیری دەرەوەی ئێران له وتووێژ لەگەڵ کەناڵی ئەلمەیادین ڕایگەیاند: جیهان تووشی سەرسووڕمان بوو له توانای ئێران بۆ وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و هیچ کەس چاوەڕوانی نەبوو کۆماری ئیسلامی له وەڵامدانەوه خێراییەکی واکردەیی نیشان بدات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی ئەلمەیادین ڕایگەیاند: سوپاسی هەموو ئەو وڵاتانەی ناوچەکە دەکەم کە ڕۆڵیان لە دانوستانەکاندا هەبووە و پەیوەندییان لەگەڵ ئەمریکا کرد و گوشاریان لەسەر دروست کرد.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە هەر ساتێکدا هێزە چەکدارەکانمان ئامادەن شەڕ دەستپێبکەنەوە و هێرش بکەنە سەر ئیسرائیل.

عێراقچی ڕوونی کردەوە: لە ئێستادا هیچ شێوازێک لە دانوستانەکاندا نییە، ئێمە لەگەڵ ئەمریکییەکان پەیام ئاڵوگۆڕ دەکەین.

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: ئەمریکییەکان لە ماوەی ٤٠ ڕۆژدا هەستیان بە دەسەڵاتی ئێران کرد لەم شەڕەدا. ئەمریکا پێی وابوو ئێران وڵاتێکی لاوازە لە ڕۆژئاوای ئاسیا و لەسەر بنەمای ئەم تێڕوانینە شەڕی دەستپێکرد.

لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا هەموو هێز و هێزەکانیان کۆکردەوە بۆ ئەوەی لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا ئێران لەناوببەن و ناچاری بکەن خۆی ڕادەست بکات.

خۆبەدەستەوەدانی بێ مەرج هەرگیز ڕوونادات

عێراقچی ڕاشیگەیاند: مەرجی یەکەمیان وەکوو ترامپ لە یەکەم ڕۆژی جەنگدا ڕایگەیاند، تەسلیمبوونی بێ مەرجە و ئەمە هەرگیز و هەرگیز ڕوونادات.

عێراقچی بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەمریکییەکان پێیانوابوو خەڵک دژی نیزام دەڕژێنە سەر شەقامەکان، لە کاتێکدا خەڵک بۆ پشتیوانی لە حکوومەت ڕژانە سەر شەقامەکان، ڕایگەیاند: هەموو حیساباتەکانیان هەڵە بووە. ئەوان دەیانویست توانای مووشەکی ئێران لەناوببەن، بەڵام لەناو نەچوو.

جەختیشی لەوە کردەوە کە ئەگەر ترامپ عەقڵێکی هەبوایە هەرگیز ناگەڕێتەوە بۆ شەڕ، وتی: ئێمە یەکێتی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتیمان هەیە، ئیرادە بۆ وەستانەوە بەرامبەر هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر وڵاتەکەمان.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە ئێستا بارودۆخی سەربازی ئێران لە پێش دەستپێکردنی شەڕ باشترە، وتی: ئێمە توانای درێژەدان بە شەڕمان هەیە بۆ هەر ماوەیەکی درێژ، ئەمەش بەو مانایە نییە کە ئێمە شەڕمان دەوێت.

ئێران بە هیچ شێوەیەک شەڕی ناوێت

بەرپرسی دەزگای دیپلۆماسی ئێران وتی: ئێران بە هیچ شێوەیەک شەڕی ناوێت، ئەم شەڕەی دەستپێنەکردووە و وەڵامی ئەرێنی بۆ داواکاری دانوستان داوەتەوە. ئێران بەدوای ئاشتی و ئاسایشدا دەگەڕێت، بەڵام ئاشتییەک کە لەسەر بنەمای شەرەف و کەرامەت بێت

News ID 59641

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت