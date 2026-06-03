ئۆپراسیۆنی بێ وێنەی شەوی ڕابردووی ئێران؛ بنکەکانی ئەمریکا مووشەک باران کرا

ئاژانسی هەواڵی مێهر_گرووپی سیاسەت: دوابەدوای سەرکێشیە مەترسیدارەکان و کردەوە تیرۆریستییەکانی سوپای ئەمریکا لە ئاوەکانی کەنداوی فارس و گەرووی هورمز، فەرمانگەی پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا ڕایگەیاند کە بارەگاکانی پێنجەمی ئەمریکا و چەند بنکەیەکی دیکە لە لایەن یەکینەکانی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سوپای پاسداران وێران کران هێزی ئاسمانی و هێزی دەریایی.

ڕەهەندەکانی ئۆپەراسیۆنی شەوی ڕابردوو تەحەدای بەرگری ئاسمانی یەکگرتووی سێنتکۆمیان کرد:

ڕەهەندی ڕووکار: بە ئامانجگرتنی وردی کەشتیی "پەنایا" لە ئاوە پشێوەکانی کەنداوی فارسدا.

ڕەهەندی ناوچەیی: لەناوبردنی هاوکاتی بنکەیەکی ئاسمانی و هێلیکۆپتەری ئەمریکا لە وڵاتێکی دراوسێ.

ڕەهەندی ستراتیژی: هێرشی ڕاستەوخۆ بۆ سەر دڵی فەرماندەیی هێزی دەریایی ئەمریکا لە ناوچەکە، بارەگای بەلەمی پێنجەم.

ئەم دابەشکردنە جوگرافییەی ئامانجەکان، باڵادەستی نائاسایی هەواڵگری، باڵادەستی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هێزی ئەلیکترۆنی ئەلیکترۆنی ئێران لە یەک کاتدا ئاراستەکردنی چەکی ورد بۆ هەردوو ئامانجی جێگیر و جوڵاو نیشان دەدات.