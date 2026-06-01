  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١١ ٠٧:٥٨

سپای پاسداران بنکەیەکی ئەمریکای مووشەکباران کرد

بەشی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا جەختی لەوە کردەوە: “ئەگەر دەستدرێژییەکە دووبارە بکرێتەوە، وەڵامدانەوەکە بە تەواوی جیاواز دەبێت و بەرپرسیارێتیشی لە ئەستۆی ڕژێمی دەستدرێژکار و منداڵکوژی ئەمریکایە”.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیدارەی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند: “دوای دەستدرێژیی سوپای ئەمریکای دەستدرێژکار بۆ سەر تاوەرێکی پەیوەندییەکان لە دوورگەی سیریک لە پارێزگای هورمزگان کاتژمێرێک لەمەوبەر، شەڕڤانانی هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران ئەو بنکە ئاسمانییەیان کردە ئامانج کە دەستدرێژییەکە لێیەوە سەرچاوەی گرتووە، ئامانجە پێشبینیکراوەکانیش لەناوچوون”.

هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران زیاتر هۆشداریدا لەوەی ئەگەر ئەو دەستدرێژییە دووبارە ببێتەوە، وەڵامدانەوەی تەواو جیاواز دەبێت و بەرپرسیارێتیی ئەو دەستدرێژییە لە ئەستۆی ڕژێمی دەستدرێژکار و منداڵکوژی ئەمریکایە.

