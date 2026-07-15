ئێران شکستی بە ئەمریکا هێنا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
هەڵبژاردەی نیشتمانیی والیباڵی کەم ئەندامانی پیاوانی ئێران لە قۆناغی چارەکی کۆتایی پاڵەوانێتی جیهانیدا لە ئەمریکای بردەوە و بە سەرکەوتن بۆ قۆناغی پێش کۆتایی هەنگاوێک لە یاری کۆتایی نزیک بووەوە و سەرکەوتنی بۆ پارائۆڵۆمپیکی لۆس ئەنجلۆس بەدەستهێنا.
کەمێکپێش ئێستا خولی چواردەهەمی پاڵەوانێتی جیهانی تۆپی والیباڵی دانیشتوو بە قۆناغی چارەکی کۆتایی هەردوو بەشی پیاوان و ئافرەتان لە شاری هانگژۆی چین درێژەی هەبوو.
هەڵبژاردەی نیشتمانیی باڵەی پیاوانی ئێران یەکێک لەو هەشت تیپەی ئامادەبووی ئەم قۆناغە بوو کە بەرامبەر ئەمریکا یارییان کرد و بە سێ سلتی بێ وەڵام لە هەڵبژاردەکەی ئەمریکای بردەوە.
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