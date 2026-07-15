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AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ٢٤ ١٥:٠١

ئێران شکستی بە ئەمریکا هێنا

ئێران شکستی بە ئەمریکا هێنا

هەڵبژاردەی نەتەوەیی واڵیباڵی کەم ئەندامانی ئێران شکستی بە ئەمریکا هێنا.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

هەڵبژاردەی نیشتمانیی والیباڵی کەم ئەندامانی پیاوانی ئێران لە قۆناغی چارەکی کۆتایی پاڵەوانێتی جیهانیدا لە ئەمریکای بردەوە و بە سەرکەوتن بۆ قۆناغی پێش کۆتایی هەنگاوێک لە یاری کۆتایی نزیک بووەوە و سەرکەوتنی بۆ پارائۆڵۆمپیکی لۆس ئەنجلۆس بەدەستهێنا.

کەمێکپێش ئێستا خولی چواردەهەمی پاڵەوانێتی جیهانی تۆپی والیباڵی دانیشتوو بە قۆناغی چارەکی کۆتایی هەردوو بەشی پیاوان و ئافرەتان لە شاری هانگژۆی چین درێژەی هەبوو.

هەڵبژاردەی نیشتمانیی باڵەی پیاوانی ئێران یەکێک لەو هەشت تیپەی ئامادەبووی ئەم قۆناغە بوو کە بەرامبەر ئەمریکا یارییان کرد و بە سێ سلتی بێ وەڵام لە هەڵبژاردەکەی ئەمریکای بردەوە.

News ID 59973

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