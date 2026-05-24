هەواڵەکان سەبارەت بە ناوەڕۆکی ڕێککەوتنی ئێران و ئەمریکا درۆیە

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە وتووێژ لەگەڵ مێهر، هەواڵی بڵاوکراوەی دەزگایەکی میدیایی نزیک لە ڕژێمی زایۆنی ڕەتکردەوە و وتی: ئەمانە پاگەندە و گێڕانەوەی لایەنی ئەمریکین و ناتوانرێت لەلایەن لایەنی ئێرانەوە پشتڕاست بکرێنەوە.
شایانی باسە کە دەزگایەکی ڕاگەیاندنی نزیک لە ڕژێمی زایۆنی و ئەمریکا (ئەکسیۆس) هەواڵێکی لە ژێر ناوی ناوەڕۆکی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی پێشنیارکراوی ئێران و ئەمریکا بڵاوکردبووەوە، کە تیایدا درێژکردنەوەی ئاگربەستی ٦٠ ڕۆژە لە نێوان هەردوولا، کردنەوەی گەرووی هورمز بەبێ پارە و پاککردنەوەی مینە دەریاییەکانی هەڵکەوتوو لە گەرووەکە ڕاگەیاندبوو لەلایەن ئێرانەوە.
