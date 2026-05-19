جەختی ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی لە سەر منداڵ بوون و زیادکردنی حەشیمەتی ئێران

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، لە وەڵامی نامەیەکی سەرەخۆشی و دەربڕینی سۆز و خۆشەویستی کۆمەڵێک لە تێکۆشەرانی بواری زیادکردنی جەماوەری ئێران ، ئاماژەی بە پرسی گەشەی حەشیمەت و پەیوەندییەکەی لەگەڵ دەسەڵات و شارستانیەتی کۆماری ئیسلامی ئێران، جەختیان لە زیادبوونی هەوڵەکانی چالاکوانانی جەماوەری لە بواری حەشیمەت و بەرەوپێشبردنی کولتوری منداڵبوون کردەوە.

ڕێبەری هەروەها لە بەشێک لەو نامەیەدا وتیان: لە دەستکەوتە بەنرخەکانی بەرەڤانیی پیرۆزی سێیەم و نیعمەتە گەورەکەی ئەرکی ناوازەی نەتەوە کە بۆ هەموو لایەک ڕوون بووەتەوە، سەرهەڵدانی ئێرانە بۆ ئاستی دەسەڵاتێکی گەورە و کاریگەر.

بێ گومان بەردەوامیی ئەم دۆخە و گەیشتن بەو دۆخە تا ڕادەیەکی خوازراوتر پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە پرسی دانیشتوانەوە هەیە.

پرسی زەرووری زیادکردنی ژمارەی حەشیمەت هەندێک جار لە ڕوانگەی پێویستی قەرەبووکردنەوەی ئەو کەموکوڕییانەی کە لە ئەنجامی هەندێک سیاسەتی ڕابردووەوە هاتوونەتە ئاراوە سەیر دەکرێت؛ بەڵام جگە لەوەش، بە پەیڕەوکردنی جددی سیاسەتی دروست و دڵنیایی زیادکردنی ژمارەی حەشیمەت، نەتەوەی گەورەی ئێران دەتوانێت لە داهاتوودا ڕۆڵی گەورە و بازدانی ستراتیژی ئەزموون بکات و هەنگاوی گەورە بەرەو دروستکردنی شارستانیەتێکی نوێی ئێرانی ئیسلامی بنێت. بۆیە زیادبوونی هەوڵی چالاکانی جەماوەری لە بواری حەشیمەت و بەرەوپێشبردنی کولتوری منداڵبوون دەتوانێت کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبێت لەسەر دەستەبەرکردنی

داهاتوویەکی گەش.

لە لایەکی ترەوە ئەمە یەکێک بووە لە گرنگترین نیگەرانییەکانی سەرکردە شەهیدە گەورەکەمان کە لە زۆرێک لە کۆبوونەوە گشتی و تایبەتەکاندا جەختیان لەسەر کردووەتەوە و تا ئێستاش بە یەکێک لە گرنگترین پرسە ستراتیژییەکانی نیزام دادەنرێت.