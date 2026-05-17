  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ٢٧ ١٨:٤٦

ئەمریکا دەبێت مەرجەکانی ئێران قبووڵ بکات یان تەسلیمی مووشەکەکانمان بێت

وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نەتەوەیی و سیاسەتی دەرەوەی پەرلەمانی ئێران وتی: ئەمریکا دەبێ مەرجەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران قبووڵ بکات و تەسلیمی دیپلۆماتکارەکانمان بێت یان دەبێت خۆی ڕادەستی مووشەکەکانمان بکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیبراهیم ڕەزایی، وتەبێژی کۆمیسیۆنی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی، بە ئاماژەدان بە هەڵوێستی کۆماری ئیسلامیی ئێران بەرامبەر بە ئەمریکا، جەختی کرد: ئەمریکا یان دەبێ مەرجەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران قبووڵ بکات و تەسلیمی دیپلۆماتکارەکانمان بێت، یان ئێران لە پێگەی هێزەوە دانوستان لەگەڵی دەکات و دەبێ تەسلیمی مووشەکەکان بێت.

ڕەزایی وتی: ئێمە لە هیچ مەرجێکمان پاشەکشە ناکەین و ئەوانیش دەبێ بە تەسلیمبوون بە دیپلۆماتکارەکانمان خۆیان ڕادەست بکەن.

