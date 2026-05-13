شارە مووشەکییەکانی ئێران و هاوکێشەی شەڕی دەریایی

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی سیاسی:

مووشەک و فرۆکە بێفڕۆکەوانە پێشکەوتووەکانی سوپای پاسداران و هێزی دەریایی ئەرتەش لەمڕۆدا بوونەتە هێمای هێزی دەریایی ئێران؛ دەسەڵاتێک کە پشتی بە تەکنەلۆژیای ڕەسەن و ئامادەیی ئۆپەراسیۆنەکان بەستووە، کاریگەری لەسەر هاوکێشە ئەمنییەکانی ناوچەکە هەبووە و خۆڕاگری و هێزی هێرشبەری وڵاتی لە ئاوە ستراتیژییەکان بۆ ئاستێکی یەکلاکەرەوە بەرزکردووەتەوە.

ساڵانێکە سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی و بە تایبەتی هێزی دەریایی ، بە هاوکاری لەگەڵ ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی، ستراتیجی سەرەکی خۆی لەسەر زیادکردن و بەرزکردنەوەی توانای شەڕی خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر دەستدرێژکارێک لە سەر خاکی ئەم وڵاتە - چ لەسەر زەوی، چ لە ئاسمان، یان لە دەریادا چڕکردووەتەوە. ساڵانێکە ناوچەی کەنداوی فارس و بەتایبەت گەرووی هورمز بە هۆی هەڵکەوتە ستراتژیکییەکەیەوە هەمیشە جێگای سەرنج و تەماحی زلهێزە جیهانییەکان بووە.

بیانییەکانی دەرەوەی ناوچەکە بە هەر بیانوویەک هەوڵ دەدەن کاریگەری لەسەر ئەم ناوچە دروست بکەن، بۆیە پێویستی هێزی دەریایی بەهێز و ئامادە و سەرهەڵدانی هەردوو سوپای پاسداران و ئەرتەش زۆر گرنگە.

ڕوونە کە ئامانجی دوژمنان لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕەوە، هەبوونی ئامادەیی بەردەوامە لە ناوچەکە، لاوازکردنی وڵاتانی ناوچەکە و بە تایبەت کۆماری ئیسلامی ئێران و تاڵانکردنی سەرچاوەکانیان.

ئێستا پرسیارەکە ئەوەیە: “چۆن دەتوانین ڕووبەڕووی پلان و ئامانجەکانی ئەمریکا و زایۆنیستەکان ببینەوە؟ وەڵام: پێویستە قەڵغانی بەرگری وڵات بەهێز بکەین و دواتر هێزی هێرشبەری خۆمان بە ڕێژەیی هەڕەشە ئەمنییە نوێیەکانی دەریا و ئاسمان زیاد بکەین، بۆیە هێزی دەریایی سوپای پاسداران و ئەرتەش بە لەبەرچاوگرتنی ستراتیژی سەرەکی خۆیان کە بریتییە لە زیادکردن و بەرزکردنەوەی توانای شەڕکردن، پێویستیان بە نوێکردنەوەی کەرەستە و چەکەکانیان هەیە. بە ڕێژەیەک لەگەڵ هەڕەشە ئەمنییەکانی نوێ لە دەریا و ئاسماندا.

بەم پێیە، لە ١٢ و ١٣ی بانەمەڕی ساڵی ١٤٠٣دا، سوپای پاسداران پەردەی لەسەر شارێکی مووشەکی و شارێکی دەریایی و شلۆق لادا، کە هێزی هێرشبەری هێزە چەکدارەکانی ئێران و بەتایبەتی سپای پاسداران و ئەرتەشی لە ئاسمان و دەریا بۆ دوژمنان نیشان دا.

ئێران بە پەرەپێدانی جۆرە جیاوازەکانی مووشەکی کەنار بۆ دەریا و دەریا بۆ دەریا و مووشەکی بالیستی، توانیویەتی ببێتە ڕێگرییەکی کاریگەر لە بەرامبەر هەڕەشەکانی دەرەوەی ناوچەکە.

سیستەمی مووشەکی دەریایی ئێران سوود لە تایبەتمەندییەکانی وەک جووڵەی بەرز، توانای خۆدزینەوە، وردبینی بە ئامانجگرتن، تەقەکردن لە پلاتفۆرمە گەڕۆکەکانەوە و فڕین لە بەرزاییە نزمەکان کەڵک وەردەگرێت، کە لە بارودۆخی جوگرافی و هەڕەشەئامێزدا ئۆپەراسیۆنەکان چالاک دەکات.

شەهید سەردار حسێن سەلامی فەرماندەی گشتی ئەوکاتی سوپای پاسداران لەم پەردە لادانانەدا وتی: مووشەک و کەشتییەکانمان ڕۆژانە نوێ دەکرێنەوە و لە ڕووی چەندایەتی و کوالیتی و لێهاتوویی و دیزاینەوە زیاد دەبن.

شارە مووشەکییەکان و نمایشی هێزە چەکدارەکان

ئەو هێزە چەکدارانە لەلایەن شارە مووشەکییەکانەوە پاڵپشتی دەکرێن. لە ٣ی شوباتی ٢٠٢٤، هێزی دەریایی سوپای پاسداران پەردەی لەسەر موشەکی کروزی دژە کۆپاپۆڕی قەدر-٣٨٠ی خۆی لادا کە مەودای زیاتر لە هەزار کیلۆمەتر بوو بۆ ئەوەی هێزی خۆی لە ناوچەی دەریایی زیاتر زیاد بکات.

بە وتەی دەریاوان تەنگسیری فەرماندەی ئەوکاتەی هێزی دەریایی سپای پاسداران، تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی مووشەکی کروز قەدر-٣٨٠ توانای دژە جامکردنیەتی، واتە ناتوانرێت لابدرێت و توانای ڕێنماییکردنی خۆی هەیە تا ئەو کاتەی ئامانجەکەی دەپێکێت. توانای کارکردن لەگەڵ یەک کەس لە ماوەی کەمتر لە پێنج خولەکدا یەکێکە لە تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ئەم مووشەکەیە.

بۆ تەقاندنی مووشەکەکانی کروز چی دیکە پێویستی بە کەناراو و کەنار نییە، دەتوانێت لە باشووری تەبەسەوە مووشەکێک بتەقێنیت و ئامانجێک لە دەریادا بپێکێت.

هەروەها هێزی دەریایی سوپای پاسداران بەرهەمهێنانی مووشەکی کروزی هایپەرسۆنیکی بە مەودای دوو هەزار کیلۆمەتر خستە بەرنامەی کاری خۆیەوە و بە وتەی فەرماندەی شەهیدی هێزی دەریایی سپای پاسداران، ئەم مووشەکانە زیرەکن و لەسەر بنەمای زیرەکی دەستکرد دیزاین و بەرهەم هێنراون. بۆیە سوپای پاسداران بەم پەردە لادانانە نیشانیدا کە هێزی دەریایی خۆی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت و گەیشتووەتە توانای تەقاندنی سیستەمی مووشەکیی خۆی لە شوێنی جیاوازەوە - لە قووڵایی خاکی وڵاتەکەماندا - و بە وردبینییەکی بەرزەوە ئامانجەکانی چ لە دەریا و چ لەسەر وشکانی پێبدات؛ نموونەیەکی ڕوونی ئەمەش لە شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا بۆ هەمووان و بەتایبەت دوژمنان سەلمێندرا و بە هاوکاری هێزی دەریایی سوپا توانیان گەرووی ستراتیژیی هورمز بەڕووی دوژمنە پیسەکاندا دابخەن.

کارتی براوەی هێزی دەریایی ئێران

مووشەکەکانی دیکەی هێزی دەریایی سوپای پاسداران بریتین لە "قائێم" و "ئەلماس"؛ لە دروستکردنیاندا زیرەکی دەستکرد بەکارهێنراوە.

کارەکە هەر بەوەوە کۆتایی نەهات و لە مەشقی پێغەمبەری گەورە (د.خ) 19 کە لە ئاوە شینەکانی کەنداوی فارس بەڕێوەچوو، فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی موهاجیر ٦ و ئەبابیل ٥یان تەقاند و ئامانجە گریمانەییەکانی دوژمنیان بە سەرکەوتوویی لەناوبرد.

هاوکێشە دەریاییەکان لە ژێر سایەی هێزی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێران

مووشەکی بەرگری نەواب، قەدر ٢٠٠ لە ڕووی زەوی بۆ ڕووی زەوی و کووسار ٢٢٢ کارتەکانی تری براوەی هێزی دەریایی و ئاسمانی ئێرانن. مووشەکی کووسار 222 بە مەودای 17 کیلۆمەتر لەسەر کەشتیەکانی عاشورا و زۆڵفەقاری ئەم هێزە دانراوە، کە دەتوانێت 19 باڵندەی گریمانەیی دوژمن لەناو ببات. پێشتر مووشەکی بالیستی دژە کەشتیی "زۆڵفەغار بەسیر"، "کەنداوی فارس"، "فاتح مۆبین"، "مووشەکی فاتح-110"، "مووشەکی هورمز-1 و 2"، "مووشەکی دژە کەشتییە کورت مەودای نەسر"، "قادر"، "ناسر" و "قادر" پەیوەست بوون بە هێزی دەریایی سپای پاسداران.

پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە مووشەکی کروزی "قادر" و "ناسر" دەتوانن تا ٣٠٠ کیلۆمەتر ئامانجەکانیان بپێکن. خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە ئەم مووشەکانە لە پیشەسازییەکانی بەرگریی وەزارەتی بەرگریدا بەرهەم هێنراون و ڕادەستی هێزی دەریایی سوپای پاسداران کراون.

جگە لە هێرشە مووشەکییەکانی سوپای پاسداران، ئۆپەراسیۆنەکانی فڕۆکە جەنگییەکانی هێزی ئاسمانی و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی سوپا ڕۆڵێکی زۆر کاریگەریان هەبوو لە شەڕی سەپێندراوی دووەم و سێیەمدا، نموونەیەکیان فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی "ئارەش 1" و "ئاراش 2" بوو کە بەکارهێنران.

فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئارەش ٢ کە جۆرێکی نوێترە و مەودای دوو هەزار کیلۆمەترە، توانای فڕینی بەرزی هەیە و بڕبڕەیەکی بچووکی ڕاداری هەیە، ئەمەش وایکردووە دوژمن زۆر قورس بێت بۆ دەستنیشانکردنی و توانای سەربازی زۆر کاریگەری هەیە. بە شێوەیەکی سەرەکی ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئارەش ٢ بوو کە هێزی ئاسمانیمان بەکاری دەهێنا.