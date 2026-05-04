  1. ئێران
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٤ ٠٦:٥٢

ئەمریکا 22 مەلەوانی کەشتی ئێرانیی تووسکا ئازاد دەکات

کەناڵی ئەی بی سی نیوز بە پشتبەستن بە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) بڵاویکردەوە، تیمی کەشتیی توسکا گواستراونەتەوە بۆ پاکستان بۆ گەڕانەوە بۆ ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەشتیی ئەی بی سی نیوز لە زاری سێنتکۆمەوە ڕایگەیاند: کەشتیی توسکا و تیمەکەی بۆ پاکستان گواستراونەتەوە بۆ ئەوەی ڕێوشوێنی پێویست بۆ گەڕانەوەیان بۆ ئێران ئەنجام بدەن.

هەروەها تۆڕەکە بە پشتبەستن بە سنتکۆم زیادی کردووە کە ٢٢ کەس لە کارمەندانی کەشتیی توسکا گواستراونەتەوە بۆ پاکستان بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە تاران.

حکومەتی تیرۆریستی ئەمریکا لەم دواییانەدا کەشتیی کانتێنەری توسکا کە بەرەو ئێران دەڕۆیشت، لە کردەوەیەکی چەتەی دەریاییدا ڕفاند، لە کاتێکدا ٢٨ کارمەندی ئێرانی لەناو کەشتییەکەدا بوون.

