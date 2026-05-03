عەلی زەیدی و داخوازییەکانی کورد لە حکوومەتی داهاتووی عێراق

بەپێی هەواڵی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەلزەیدی، ڕاسپێردراوی پێکهێنانی حکومەتی عێراق لە چوارچێوەی هەوڵێک بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی لە بزووتنەوە سیاسییەکان بۆ تەواوکردنی کابینەکەی لە وادەی یاسایی 30 ڕۆژدا گەیشتە هەولێر.

ئەلزەیدی هەفتەی ڕابردوو لەلایەن هاوپەیمانی "چوارچێوەی هەماهەنگی"ەوە وەک بژاردەیەک ناسێندرا و کۆتایی بە چەند مانگێک لە بنبەستی سیاسی لە بەغدا هێنا.

بەڵام ئێستا پێویستی بە بەدەستهێنانی پشتیوانی لە گرووپە نەتەوەیی و ئایینییە جیاوازەکانی عێراق هەیە بۆ ئەوەی حکومەت پێکبهێنێت. هاوکات هەرێمی کوردستان یاریزانێکی سەرەکییە لە هاوکێشەی هێزدا. بەرپرسانی کورد جەخت لەوە دەکەنەوە کە ناکۆکییە دێرینەکانی نێوان هەولێر و بەغدا پەیوەندی بە تاکەکانەوە نییە، بەڵکوو پەیوەندی بە ڕێباز و سیاسەتەوە هەیە.

نورەدین وەیسی، وتەبێژی سەرۆکوەزیرانی هەرێم ڕایگەیاند، داواکارییە سەرەکییەکان بریتین لە ڕێزگرتن لە مافە دەستوورییەکانی کورد، داننان بە پێگەی فیدراڵیی هەرێم، تەرخانکردنی دادپەروەرانەی بودجە و یەکلاکردنەوەی ناوچە جێناکۆکەکان.

بە وتەی ناوبراو، ئەزموونی حکومەتەکانی پێشوو دەریخستووە، سەرۆکوەزیران سەرەتا بە تۆنێکی نەرمەوە هەوڵی بەدەستهێنانی پشتیوانی کورد دەدەن، بەڵام دواتر پاش چەسپاندنی دەسەڵات پاشەکشە دەکەن لە بەڵێنەکانیان، ئەمەش نەخشێک کە بە وتەی خۆی ئەمجارە دووبارە بووەتەوە. بەڵام وەیسی پێی وایە ئەلزەیدی دەتوانێت متمانەی هەولێر بەدەستبهێنێت.

هەروەها هەندێک لە بەرپرسانی کورد جەختیان لەوە کردووەتەوە کە پێشبینی دەکەن حکومەتی نوێ ئەو سیاسەتانە پێچەوانە بکاتەوە کە دەڵێن “دەسەڵاتی هەرێمیان لاواز کردووە”. هەروەها ڕەخنەیان لەوە گرتووە کە پێی دەڵێن "فشاری ئابووری بەغدا بۆ سەر هەرێم" و داوای کۆتایی پێهێنانیان کردووە. گرژییەکان بەتایبەت دوای ئەوەی حکومەتی ناوەند سیستمێکی نوێی گومرگی ئەلیکترۆنی جێبەجێ کرد، هەنگاوێک کە هەولێر وەک دەستوەردانێک لە دەسەڵاتی ئابوری خۆیدا دەیبینێت. لەسەر ئاستی ماکرۆ، هەڵوێستی هەرێم لەسەر بنەمای پێویستی پێکهێنانی حکومەتێکە لە بەغدا کە پابەند بێت بە فیدراڵی و نوێنەرایەتی هەموو گرووپە عێراقییەکان مسۆگەر بکات.

بەرپرسانی کورد پێیان وایە حکومەتێکی لەو شێوەیە دەتوانێت بەشداری بکات لە سەقامگیری عێراق و تەواوی ناوچەکەدا.

ئەلزەیدی کە پێشتر هیچ ئەزموونێکی حکومەتی نییە و زیاتر وەک بازرگانێک ناسراوە، لە لایەن شرۆڤەکارانەوە بە هۆی توانای "دانوستاندن لە ڕووی سیاسییەوە" هەڵبژێردرا.

کارناسان دەڵێن چوارچێوەی هەماهەنگی حساب بۆ لێهاتوویی ئەو دەکات لە دانوستان لەگەڵ بلۆکە جیاوازەکان بۆ ئەوەی هەموو لایەنەکان ڕازی بکات. لەلایەکی دیکەوە مایکل نایتس شارەزای پرسەکانی عێراق پێی وایە ئاماژەکان ئەوە دەردەخەن کە ئەلزەیدی تا وادەی دیاریکراو بتوانێت حکومەت پێکبهێنێت و پێدەچێت پاڵپشتی پارتی دیموکراتی کوردستانیش بەدەستبهێنێت، گۆڕانکارییەک کە بە وتەی ئەو دەکرێت لە جۆرێک لە دڵنیابوونەوە بێت، ئەگەری هەیە لە ئەمریکاوە بێت. هەروەها سەجاد جیهاد شارەزای عێراق پێشبینی دەکات پڕۆسەی پێکهێنانی حکومەت تەنانەت خێراتر لەوەی پێشبینی دەکرا بەرەوپێش بچێت، چونکە لایەنەکان ئارەزووی ئەوە دەکەن پێش پشووی حەج و کۆتایی هاتنی خولی پەرلەمان دەنگدانەکە ڕابگرن.

هەروەها پێی وایە ئەلزەیدی لە سەفەرەکەیدا بۆ هەولێر دەتوانێت پاڵپشتی سەرکردەکانی کورد کۆبکاتەوە. بە گشتی دەکرێ سەفەری هەولێر وەک تاقیکردنەوەیەکی یەکلاکەرەوە بۆ سەرۆک وەزیرانی بە وەکالەت سەیر بکرێت؛ تاقیکردنەوەیەک کە تێیدا سەرکەوتن زەمینە بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق خۆش دەکات.