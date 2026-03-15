  ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ٢٠:٣٣

لاریجانی: خێڵی ئۆپستین خەریکن 11ی سپتەمبەرێکی دیکە بخولقێنن

سکرتێری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران وتی: بیستوومە کە تیمی ئۆپستین پیلانێکیان داڕشتووە کە پرسێک وەکوو 11 ی سێپتەمبەر بخولقێنن و ئێران تاوانبار بکەن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سکرتێری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران وتی: بیستوومە کە تیمی ئۆپستین پیلانێکیان داڕشتووە کە پرسێک وەکوو 11 ی سێپتەمبەر بخولقێنن و ئێران تاوانبار بکەن.
ئێران لە بنەرەتدا دژی ئاوەها بەرنامەیەکی تیرۆریستیە و شەڕێکی لەگەڵ گەلی ئەمریکا نییە.
ئەمڕۆ بە پێی دەستدرێژیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل خەریکی بەرگرین. ئاڵبەت لە ئەو بەرگریەدا زۆر بەهێز و سەرسەختین تا هێرشبەران تەمێ بکەین.

