بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تێدرۆس ئادهانۆم، بەرپرسی گشتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕایگەیاند:بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانەکان هەڵەی لێکدانەوەیی نییە. کوشتنی کەسێکی فریاگوزار، خەساری پەراوێزی نییە. برسی هێشتنەوەی خەڵکی سڤیل، تاکتیکی دانوستان نییە. ئەوانە جەنایەتی جەنگیە و بەس. هەر ئەو جۆرەی کە هەیە ناوی لێ ببەین.
بەرپرسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی: بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانە جەنایەتی جەنگیە
