  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ١١:٠٥

بەرپرسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی: بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانە جەنایەتی جەنگیە

بەرپرسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی: بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانە جەنایەتی جەنگیە

تێدرۆس ئادهانۆم، بەرپرسی گشتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕایگەیاند:بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانەکان هەڵەی لێکدانەوەیی نییە و جەنایەتی جەنگیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، تێدرۆس ئادهانۆم، بەرپرسی گشتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕایگەیاند:بوردمانی قوتابخانە و نەخۆشخانەکان هەڵەی لێکدانەوەیی نییە. کوشتنی کەسێکی فریاگوزار، خەساری پەراوێزی نییە. برسی هێشتنەوەی خەڵکی سڤیل، تاکتیکی دانوستان نییە. ئەوانە جەنایەتی جەنگیە و بەس. هەر ئەو جۆرەی کە هەیە ناوی لێ ببەین.

