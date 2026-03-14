  1. جیهان
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٣ ٠٩:١٥

بڕیارگەی خاتەمولئەنبیا: هێرش بکرێتە سەر ژێرخانەکانی ئێران نەوت و گازی ناوچەکە دەسووتێنین

بڕیارگەی خاتەمولئەنبیا: هێرش بکرێتە سەر ژێرخانەکانی ئێران نەوت و گازی ناوچەکە دەسووتێنین

وتەبێژی بڕیارگەی خاتەمولئەنبیای سپای پاسداران هۆشداریی دا: هەرچەشنە خەساردان لەژێرخانەکانی وزەی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرامبەرە لەگەڵ سووتاندنی ژێرخانەکانی نەوت و گازی ناوچەکەکە ئەمریکا قازانجی لێ دەبات.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەگەر هێرش بکرێتە سەر ژیرخانەکانی نەوت و ئابووری و وزەی کۆماری ئیسلامی ئێران هەر بەو شێوە کە پێشتریش وتمان دەسبەجێ هەموو ژێرخانە نەوتی و ئابووری و وزییەکانی ناوچە کە ئەمریکا پشکی تێدا هەیە یان هاوکاری ئەمریکا دەکەن خاپووری دەکەین.

