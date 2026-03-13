  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٢ ١٠:٠٥

خرۆشی ئێران بۆ ڕێپێوانی ڕۆژی قودس؛ بەڵێنێکی 47 ساڵە تەنانەت لە شەڕدا

ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی قودسە و گەلی ئێران هاوکات لەگەڵ چواردەهەمین ڕۆژی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسڕائیل هاتوونەتە سەرشەقام بۆ پاڵپشتی لە فەلەستین و قودس.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، 22ی ڕەشەمەیە و ڕۆژی چواردەهەمی شەڕی سەپێندراوسی سەر ئێران، خەڵک لە گەرمەی هێرشە نامرۆڤانەکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل بۆ سەر وڵاتی ئێران وەک 47 ساڵی ڕابردوو دوایین هەینی ڕەمەزان هاتنە سەر شەقام بۆ پشتیوانی لە فەلەستین.

هاوکات لە سەرانسەری وڵات خەڵک هاتوونەتە سەرشەقامە سەرەکییەکانی وڵات .

بەشداربوانی ڕێپێوانی ڕۆژی قودس جەنایەتەکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل لە غەزە، شەڕی 12 ڕۆژە، پیلانی بەفرانباری ئەمساڵ و شەڕی سەپێندراوی ڕەمەزان دژی وڵاتی ئێرانیان ئیدانە کرد.
هەروەها خەڵک داوایان لە هێزە چەکدارەکانی ئێران کرد وڵامی توند و پەشیمانکەرەوە بدەنەوە بە دوژمنان.
هاوکات کە خەڵکی تاران ڕێپێوانیان دەکرد لە لایەن ئیسڕائیلەوە چەند شوێنێک کرانە ئامانج بەڵام خەڵک لە گۆڕەپانی ئینقلاب بە اللە اکبر وتنەوە وڵامیان دایەوە.

