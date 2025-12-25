ئاسایی کردنەوەی پەیوەندی عێراق لەگەڵ ئیسڕائیل؛ هەرگیز

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، محەمەد شیاع سوودانی لە لێدوانێک لە ڕێوڕەسمی عەشای ڕەبانیی کریسمەس لە کلێسەی ماریووسفی شاری بەغدا، وێڕای داکۆکی لە یەکگرتوویی کۆمەڵگا و تۆکمەی پێگەی عێراق وەک بوارێکی یەکە، ڕایگەیاند: دەوڵەتی عێراق بە هەموو هێزەوە بۆ پاراستن و پاڵپشتی لە هێماگەلی یەکگرتوویی تێدەکۆشێت.
ناوبراو لە درێژەدا سەبارەت بە ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی بەغدا و تلاڤیڤ، جەختی کرد: ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیسرائیل هەرگیز لە باوەڕی گەلی عێراقدا جێیەکی نەبووە و نییە.
Your Comment