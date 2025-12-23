ئێران دەرمانێکی نوێی بۆ شەکرە و قەڵەوی دادەهێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمین قوبادی بەڕیوەبەری گشتیی کۆمپانیای زانست‌تەوەری بەرهەم‌هێنەری ئەو دەرمانە وتی: ئەم دەرمانە یەکێکە لە نوێترین دەرمانە دەڵاندنەکانی شەکرە و قەڵەوی بە کوالیتییەکی هاوئاستی دەرمانی دەرەوەیی کە بە نرخی یەک لە پێنجی نمونە دەرەوەییەکە و بە دەڵاندنی یەکجار لە حەوتەدا، ئاراستە نەخۆشان دەکرێت.

ناوبراو بە ئاماژە بە کۆتایی‌هاتنی قاچاخی دەرزیی ئۆزێمپیک لە پاش بەرهەم‌هێنانی ئەم دەرمانە لە ناوخۆی ئێران، وتیشی: بەم دەرمانە شەکرەی خوێن لەسەدا 1.5 تا 2 کەم دەبێتەوە و کێشی نەخۆشانی شەکرەش تا لەسەدا 10 و 15 دادەبەزێت و بۆ کەسانێکی کێشەی قەڵەوییان هەیە، ئەو ڕێژەیە تا لەسەدا 20 و 25 کاریگەریی هەیە.

قوبادی زیادیشی کرد: بە بەرهەم‌هاتنی ئەم دەرمانە لە ناوخۆی ئێران، پاش چین، ئەمریکا و دانمارک، دەبینە چوارەمین وڵاتی جیهانە کە خاوەن توانای تەکنۆلۆژیای بەرهەم‌هێنانی دەرمانە نوێیەکانی کۆنتڕۆڵی شەکرە و قەڵەویمان هەیە.