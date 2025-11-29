پاپۆڕی سەرئاوگەڕی " کوردستان " لە کەنداوی فارس خرایە ئاو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرئاوگەڕی زەبەلاحی " کوردستان " لە ڕێوڕەسمێکدا و بە ئامادە بوونی بەرپرسانی پارێزگای کوردستان لە ئاوەکانی کەنداوی فارس خرایە ڕێ.

ئەو سەرئاوگەڕە بە دەفرایەتی 400 خزمەتکار و ئیمکاناتی تەواوی دەرمانی، خزمەتگوزاری و لۆجستیکی هەیە و ڕۆڵی گرینگی لە هەڵمەتی فریاکەوتن و پشتیوانی ئێران دەبێت.

ناولێنانی ئەو سەرئاوگەڕە بە پێشنیاری دەریاوان شەهرام ئێرانی، فەرماندەی هێزی دەریایی ئەرتەش کە بە ڕەچەڵەک کورد و خەڵکی کوردستانە، بە ئامانجی تۆکمە کردنەوەی یەکگرتوویی نەتەوەیی ئەنجام دراوە.

پاپۆڕی زەبەلاحی کوردستان بە مووشەکی ڕاست پێوی سەیاد تەیار کراوە.