ئێران دەستی کردووە بە پیتاندنی هەورەکان لە سەر گۆلی ورمێ

سەرۆکی ڕێکخراوی پەرەپێدان و کارپێکردنی تەکنەلۆژیای نوێی ئاویی کەشوهەوای ئێران وتی: گەشتی پیتاندنی هەور (یان تۆوەکردن) لە ناوچەی ئاوی دەریاچەی ورمێ بۆ یەکەمجار لە ساڵی ئاوی ئێستادا ئەنجام دراوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد مێهدی جەوادیانزادە لە کۆبوونەوەیەکدا بۆ پێداچوونەوە بە کێشەکانی گرژیی ئاو و کارەبا لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات بە ئامادەبوونی وەزیری وزە وتی: بە فڕینی فڕۆکەی پیتاندنی هەور، ئۆپەراسیۆنەکانی پیتاندنی هەور بە بەردەوامی لە ناوچە ئاوییەکانی دەریاچەی ورمێ ئەنجام دەدرێن.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەوڵەکانمان ئەوەیە کە فڕۆکەیەکی پیتاندنی تایبەت لە فڕۆکەخانەی تەورێز جێگیر بکرێت.

جەوادیانزادە جەختی لەوە کردەوە: خزمەتگوزاری پێشکەش بە پارێزگاکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا و ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات دەکات.

