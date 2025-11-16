ئێران دەستی کردووە بە پیتاندنی هەورەکان لە سەر گۆلی ورمێ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد مێهدی جەوادیانزادە لە کۆبوونەوەیەکدا بۆ پێداچوونەوە بە کێشەکانی گرژیی ئاو و کارەبا لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات بە ئامادەبوونی وەزیری وزە وتی: بە فڕینی فڕۆکەی پیتاندنی هەور، ئۆپەراسیۆنەکانی پیتاندنی هەور بە بەردەوامی لە ناوچە ئاوییەکانی دەریاچەی ورمێ ئەنجام دەدرێن.

ئاماژەی بەوەشکرد: هەوڵەکانمان ئەوەیە کە فڕۆکەیەکی پیتاندنی تایبەت لە فڕۆکەخانەی تەورێز جێگیر بکرێت.

جەوادیانزادە جەختی لەوە کردەوە: خزمەتگوزاری پێشکەش بە پارێزگاکانی ئازەربایجانی ڕۆژئاوا و ئازەربایجانی ڕۆژهەڵات دەکات.