  1. ئابووری
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٦ ١٥:٠٧

کۆمپانیا ئەمریکاییەکان چۆن نەوت و گاز تاڵان دەکەن

ئەندامێکی هاوپەیمانییەکی عێراقی هەواڵی تاڵانکردنی سەرچاوە نەوتی و گاز و کانزاکانی وڵاتەکەی لەلایەن کۆمپانیا ئەمریکییەکانەوە بڵاوکردەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، حەمەد ئەلدەلیمی ئەندامی هاوپەیمانی ئەنباری عێراقی جەختی لەوە کردەوە کە کۆمپانیا ئەمریکییەکان بە بیانووی وەبەرهێنان بە شێوەیەکی بەرفراوان دەست بەسەر سامانە دەوڵەمەندەکانی نەوت و گاز و کانزای ناوچە دەوڵەمەندەکانی ناوچەکانی ڕۆژئاوای ئەم پارێزگایە دەگرن.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەمە لە کاتێکدایە کە لایەنە پەیوەندیدارەکان لە عێراق ئاگاداری ئەو پرۆسەیە نین و کۆمپانیاکانی سەر بە دەوڵەتیش بەشدار نین لەو پڕۆژانەدا.

ئەلدەلەیمی وتی: وەبەرهێنانی بەناو ئەمریکی لە بواری سەرچاوەکان بە شێوەیەکی ناڕوون ئەنجامدراوە. تەنانەت بەرپرسانی حکومیش نازانن گرێبەستەکان لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانە چۆن داڕێژراون.

جەختیشی لەوە کردەوە: ئەو گرێبەستانەی پێشتر باسمان کرد لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکییەکان نهێنی بوون و دەیان ساڵە هەروا بوون. ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەو ناوچانەی پێشتر ئاماژەمان پێدا، خاوەنی سەرچاوەیەکی گەورەی یەدەگی کانزا و نەوت و گازن.

