هادی عامری: ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین

بەە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ماڵپەڕی هەواڵی سومریە، هادی عامری لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی دوای بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی لە یەکێک لە ناوەندەکانی هەڵبژاردنی لە بەغدا وتی کە خەڵکی ئەو وڵاتە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە ڕەوتی پێکهێنانی حکومەت نادەن.



عامری لە لێدوانەکەیدا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان و ئامادەیی بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو وتی: ئێمە ئیزنی دەستێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو نادەین.



ناوبراو زیادی کرد: هیچکەس لە حکومەتی داهاتوو تەنیان نابێت و هیچ کەسێک وەلا نانرێت. ئێمە لەسەر ئەوە ڕێککەوتین کە چوارچێوەی هاوئاهەنگی بە هەموو توانەوە دوای هەڵبژاردنەکان درێژە دەداتە کاری خۆی.





