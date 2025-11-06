ئامانجی ئیمارات لە هێنانی پارە بۆ هەرێمی کوردستان چییە؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گۆڤاری ئۆیل پرایس لە ڕاپۆرتێکدا لەسەر چۆنیەتی گەڕانەوەی خێرای کۆمپانیاکانی وزەی ڕۆژاوا بۆ عێراق و هەرێم لە چەند ساڵی ڕابردوو نووسی: کۆمپانیا گەورە نەوتی و گازیە ڕۆژاواییەکان بە پشتیوانی سەرمایەدانەریە ئیماراتیەکان خەریکی گەڕانەوە بۆ عێراقن تا دزەی ئێران کۆنترۆڵ بکەن و کۆنترۆڵی ستراتیژی خۆیان ببووژێننەوە.



بەم پێیە، پڕۆژەی گەشەی مەیدانی گازی خۆرمور لە هەرێمی کوردستان، هەنگاوی سەرەکی لە بووژانەوەی وزە و دزەی ژێئۆپۆلیتیکی ڕۆژاوا لە ئەو ناوچە دێتە ئەژمار. واشنتۆن هاوکاری زۆر لەگەڵ ئەبووزەبی بە هۆکاری گرینگ بۆ دروست کردنی هاوکێشە لە بەرانبەر دزەی چین و ڕووسیا لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین دەزانێت.



هەوڵی ڕۆژاوا بۆ بووژانەوەی دزەی خۆی لە دڵی ڕۆژهەڵاتی انڤین لەگەڵ گەڕانەوەی کۆمپانیا گەورە نەوتی و گازیەکانی ئەمریکا و ئەورووپا بۆ عێراق چڕ بووەتەوە.

ئامانج لە ئەو کار و گەڕانەوە، دوور کردنەوەی بەغدا لە ئێران کەم کردنەوەی دزەی چین و ڕووسیا لە بەشی وزەی ناوچەکەیە. بە بڕوای چاوەدێران، سەرکەوتنی ئەو گەڵاڵە بە بێ پاڵپشتی ئەکتەرە ناوچەییەکان مومکین نەبوو و ئیمارات لە ئەم نێوانەدا ڕۆڵی سەرەکی گێڕاوە.

ڕۆڵی ئیمارات لە پڕۆژەی خورمور



دوو کۆمپانیای ئیماراتی دانا گاز و کرنست پترۆلیۆم بە دەسپێکی فرۆشی گاز لە گەشەی مەیدانی گازی خۆرمۆر، ڕۆڵی سەرەکی ئەو ڕەوتە دەگێڕن.



ئەو پڕۆژە کە لەلایەن کۆنسرسیۆمی پرل پێترۆلیۆم ئیدارە دەبێت، ئێستا نزیک بە 80 لەسەدی کارەبای هەرێم دابین دەکات.

هاوکات، کۆمپانیای نەتەوەیی نەوتی ئەبووزەبیش بۆ گەشەی هاوکاری نەوتی لەگەڵ بەغدا هاتووەتە دانوستانەوە و کرسنت پترۆلیۆم سی گرێبەستی 20 ساڵەی لە دیالە و بەسرە واژۆ کردووە.

پێوەندی دووبارەی بەغدا و هەولێر



بەرز بوونەوەی وەبەرهێنانی گازی هەرێم بەشێک لە ستراتیژی ڕۆژاوا بۆ یەکگرتوویی زیاتر لە نێوان بەغدا و هەولێرە؛ هەوڵێک کە دەتوانێت پێوەندی هەرێم و کۆمپانیا چینی و ئێرانیەکان کەم بکاتەوە.



بۆ ئەمریکا، هەرێمی کوردستان نەک هەر سەرچاوەی وزە، بەڵکوو پێگەیەکی ستراتیژیک بۆ چاوەدێری لەسەر ئێران دێتە ئەژمار.





دووبارە پێناسە کردنەوەی پێوەندی واشنتۆن و ئەبووزەبی



دوای خولێک ئاڵۆزی لە سەردەمی بایدن، هاوکاریە نوێیەکان لە چوارچێوەی مۆدێلی ئاسایی کردنەوەی پێوەندی بووژاوەتەوە.

ئیمارات ئێستا بەشێک لە میحوەری ئەمریکا- ئیسرائیل و ئیماراتە کە لە ستراتیژی جیهانی واشنتۆن، ڕۆڵی دروست کردنی هاوکێشە لە بەرانبەر ئێران، چین و رووسیای هەیە.



