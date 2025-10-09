  1. ئێران
ئەمریکاسزای نوێ بەسەر 29 ڕێکخراوەی سەر بە ئێراندا سەپاند

ئەمریکا گەمارۆکانی  بۆ سەر  سەر 29 ڕلکخراوەی پەیوەست بە ئێران لە وڵاتانی جۆربەجۆر، سەپاند.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی بازرگانی ئەمەریکا ناوی چەند کۆمپانیایەکی لە تورکیا و ئیمارات و چینی خستە لیستی ئەو قەوارانەی کە لە ژێر سزاکانی وەزارەتەکەدان.

ئەم ڕێکخراوانە تۆمەتبارن بە هاوکاری ئێران بۆ دەرچوون لە ژێر سزاکانی ئەمریکا.

