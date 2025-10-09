ئەمریکاسزای نوێ بەسەر 29 ڕێکخراوەی سەر بە ئێراندا سەپاند

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی بازرگانی ئەمەریکا ناوی چەند کۆمپانیایەکی لە تورکیا و ئیمارات و چینی خستە لیستی ئەو قەوارانەی کە لە ژێر سزاکانی وەزارەتەکەدان.

ئەم ڕێکخراوانە تۆمەتبارن بە هاوکاری ئێران بۆ دەرچوون لە ژێر سزاکانی ئەمریکا.