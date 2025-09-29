  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٧ ١٧:٤٣

درەوشانەوەی " باڵە ئاوازخوێنەکان" لە کۆریای باشووری

بەڵگەفیلمی درێژی باڵە ئاوازخوێنەەکان لە نووسین و دەرهێنانی هێمن خالیدی بە وەدەستهێنانی خەڵاتی باشترین بەڵگەفیلمی ئاسیایی لە سیەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی بۆسان لە کۆریای باشووری، بووە هۆی شانازی فیلمی ئێران.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ئەو فیلمە کە تەنیا نوێنەری ئێران لە بەشی سەرەکی فێستیڤاڵەکە بوو، بەزوویی لە فێستیڤاڵی زوریخ و لەندەنیش نمایش کرابوو و ڕێگای جیهانی خۆی درێژە دەدات.

باڵە ئاوازخوێنەکان یەکەم ئەزموونی خالیدیە لە بواری بەڵگەفیلمی درێژ؛ بەرهەمێک کە چیرۆکی لێک ئاڵاوی سێ ژن و مێرد دەگێڕێتەوە و چەمکی کۆچبەری لە ڕوانگەی مرۆیی و بێ هەڵسەنگاندن نیشان دەدات.

ئەو بەڵگەفیلمە ئاماژە دەداتە سەر ژیانی گوندەواری و پێکەوەژیانی مرۆڤ و پەلەوەرەکان لە گوندی دەرەتفێ و هەروەها کێشەکانی بەردەم کۆچبەری. بەرهەمهێنانی ئەو فیلمە بە گشتی چوار ساڵی خایاندووە و بەرهەمی هاوکاری هاوبەشی ئێران، گورجستان و بەلژیکایە.





