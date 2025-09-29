هۆشداریی عێڕاق سەبارەت بە مەترسییەکی گەورە بۆ ناوچەکە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، عەلی بەنداوی ئەندامی کۆمیسیۆنی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق هۆشداریی دا کە مەترسییەکانی ئەمنیەتی بەهۆی کۆ کردنەوەی کەمپی هۆل خەریکە چڕ دەبێتەوە.



ناوبراو زیادی کرد: ئەو کەمپە کە ئەندامانی داعشی و بنەماڵەکانیانی تێدا هەڕەشەیەکی راستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی عێراق، ناوچەکە و جیهانە.









