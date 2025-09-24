22 مامۆستای زانکۆی کوردستان لە ڕیزی گەورەترین توێژەرانی جیهان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ماڵپەڕی ئێلزیڤێر(Elsevier) و لێکدانەوەی زانکۆی ستانفۆرد، 22 مامۆستای زانکۆی کوردستان بەپێی تایبەتمەندیی وردبینانەی زانستی و لەوان ڕێژەی گشتیی ڕێفرێنسدان، ئەندێکسی h و کوالیتیی وتارەکانیان، ناویان لە ڕیزی لەسەدا 2ی زانایان و توێژەرانی گەورەی جیهان کە زۆرترین ڕێفڕێنسیان پێدراوە، تۆمار کرا و ئەم سەرکەوتنە دەتوانێ پلەی نێودەوڵەتیی توێژەرانی زانکۆی کوردستان بەرزتر بکاتەوە.

ئەو مامۆستایانەی ناویان لەو لیستەدا هاتووە بریتین لە: د. حەسەن بێورانی، د. هێمن شەهابی، د. محەمەدڕەزا ستاره، د. جەلیل فەتحی، د. عەتائوڵڵا شێرزادی، د. عەبدوڵڵا سەلیمی، د. محەمەد ڕەزایی، د. رەحمەت سادقی، د. قوباد شەفیعی، د. ئارمان سادقی، د. سەعدوون عەزیزی، د. مەراحم ئاشنگەر، د. هیمن گوڵ‌پیرا، د. جەعفەر عەبدوڵڵازاده، د. ڕەحمان حەلاج، د. مەیسەم ئەکبەری، د. مێهران عەلەوی، د. ڕووناک دەقیق، د. نیگار عەلیزاده، د. مریەم محەمەدی، د. فاتمه دانێشفەر و د. تەیبه تامرادی.