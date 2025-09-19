کاردانەوەی توندی ئێران بە بڕیاری ئەنجۆمەنی ئاسایش

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کۆماری ئیسلامیی ئێران کردەوەی سێ وڵاتی ئورووپایی فەرەنسا، ئاڵمان و ئینگلیز، لە خراپ بەکارهێنانی بۆشاییەکانی ڕێککەوتنی ئەتۆمی پێشوو واتا بەرجام بۆ گەڕاندنەوەی بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسایش کە لە ساڵی ٢٠١٥ بە پێی بڕیارنامەی ٢٢٣١ و بەرجام کۆتایی پێهاتبوو، بە کارێکی نایاسایی و ناڕەوا دەزانێت.

کۆماری ئیسلامیی ئێران هەمیشە هەوڵی داوە ڕێگای دیپلۆماسی و دانوستان بە کراوەیی بهێڵێتەوە، بەڵام سەرەڕای بانگەشەکانیان، ئەم وڵاتانە تا ئێستا سەربەخۆیی خۆیان نیشان نەداوە و سیاسەتی تاکلایەنە و نایاسایی ئەمریکایان پەیڕەو کردووە.

بەرپرسیارێتی تەواو لە دەرئەنجامەکانی ئەم کارە، ئەگەر ببێتە هۆی گەڕانەوەی بڕیارنامەی ئەنجومەنی ئاسایش دژی ئێران، لە ئەستۆی ئەمریکا و سێ وڵاتی ئەوروپیدایە، کە بە شێواندنی ڕاستییەکان و بانگەشەی بێ بنەما، فشاریان خستە سەر هەندێک لە ئەندامانی کاتی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ ئەوەی بچنە پاڵیانەوە.