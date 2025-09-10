ئەمریکا و ئەرووپا دژی ئێران بەیاننامەیەکیان دەرکرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئەمریکا و ترۆیکای ئورووپایی، لە کۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم کە لە ڤیەننا بەڕێوەچوو، بەیاننامەیەکیان خوێندەوە کە لە لایەن ماڵپەڕی وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیاوە بڵاوکرایەوە و بڕیارەکەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان بۆ ڕاگرتنی هاوکاری لەگەڵ ئاژانس بە “نیگەرانی و قبووڵنەکراو” ناوبرد بەبێ گوێدانە کەمتەرخەمی و بەرپرسیارێتی نائاسایی ئاژانس لە وەڵامدانەوەی نایاسایی هێرشی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی وڵاتەکەمان لە کاتی شەڕی سەپێنراوی ١٢ ڕۆژەدا.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە، لە دوو مانگ لەمەوپێشەوە دەستڕاگەیشتن بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ناڤۆکی جگە لە وێستگەی کارەبای بوشێهر، سنووردار کراوە و تا ئێستاش ئێران هیچ ڕاپۆرتێکی یاسایی سەبارەت بە چالاکییە ئەتۆمییەکانی پێشکەش نەکردووە”. لەکاتێکدا کە پێشتر ئەمریکا و ڕژێمی ئیسرائیل بانگەشەی ئەوەیان کردبوو کە "ئەمبارەکانی یۆرانیۆمی زۆر پیتێنراوی ئێرانیان لەناوبردووە" لەکاتی هێرشی شەڕانگێزانە بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران، بەڵام لە بەیاننامەکەدا ئیدیعای ئەوە کردووە کە "کۆمەڵەی یۆرانیۆمی زۆر پیتێنراوی ئێران ماوەی دوو مانگ و نیوە بەبێ وردبینی ماوەتەوە و ئاژانسەکە هیچ زانیارییەکی لەو بارەیەوە بەدەست نەگەیشتووە". بەبێ ئەوەی ئاماژە بەوە بکرێت کە هێرشە سەربازییەکان بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی وڵاتان پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانە، لە بەیاننامەکەدا بانگەشەی ئەوە کراوە کە "هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر هەندێک دامەزراوە ئەتۆمییەکان ناتوانن پاساو بۆ ڕاگرتنیان بهێنن و ئێران دەبێت دەستبەجێ دەست بە جێبەجێکردنی تەواوی ڕێککەوتنی پارێزراوەکان بکاتەوە".

ئەمریکا، فەرەنسا، ئەڵمانیا و بەریتانیا "هاوکاریی خێرا"یان بە "مەرجێکی بنەڕەتی بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی سەبارەت بە نیگەرانییە ئەتۆمییەکانی ئێران" زانی و لە بەیاننامەکەیاندا پێشوازییان لە ڕێککەوتنی ئەم دواییەی نێوان ئێران و ئاژانسەکە کرد، هاوکات هۆشدارییان دا کە "ئەگەر ئێران تا کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەن هاوکاریی تەواو دەست پێنەکاتەوە، ئەوا ئامادەی بڕیاردانی پێویست دەبن