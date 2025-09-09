ئێران و ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ڕێککەوتن

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: ئێران و ئاژانس له بارەی چۆنیەتی کارلێککردن له هەلومەرجه نوێیەکەدا گەیشتن به لێکتێگەیشتنێک، دوابه دوای هێرشه نایاساییەکانی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی بۆ سەر دامەزراوه ئەتۆمییە ئێران.