توێژەرێکی ئێرانی دەرمانێکی بۆ شێرپەنجە داهێنا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سپیدە میرزایی، توێژەری ئێرانی و براوەی میدالیای زانایانی گەنجی جیهانی ئیسلام لە خەڵاتی مستەفا(س‌خ)، سەبارەت بەو پلانی توێژینەوەیی دەرمانی شێرپەنجە و وەستاندنی ڕەوتی گەشەی تۆمۆری شێرپەنجەیی، وتی: ئەم دەرمانە بەپێی بواری مۆلوکۆلییە و بەپێی هەڵسوکەوتی ژیانی NF-κB لە ڕێکخستنی زیاتر لە 400 ژێنی لەش کار دەکات و ئەو کارە کاتێک بەدروستی ڕێک دەکەوێت، یارمەتیی هێمنی و مانەوەی لەش دەدات، بەڵام لە ئەگەری زێدەڕۆیی دەبێتە هۆی گەشە و مێتاستازی شێرپەنجە و خۆڕاگری لە بەرامبەر چارەسەریی دەرمانی.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا: توێژینەوەکان نیشان RNAـه‌کان، بەتایبەت miRNAـه‌کان، دەتوانن هەر وەک سوئیچە وردبینەکان، چالاکییNF-κB کۆنتڕۆڵ بکەن. هەندێک لەو miRNAـه‌کان کۆنتڕۆڵ دەکەن و هەستیاری خانە شێرپەنجەییەکان بە دەرمان بەرزتر دەکەنەوە.

سپیدە میرزایی زیادیشی کرد: تێگەیشتنی ئەو تۆڕە ئاڵۆزە، ئێمە بەرەو داڕشتنی دەرمانی ئامانجدار و کەسێنی ڕێنوێنی دەکەن؛ دەرمانگەلێک کە دەتوانن بە کوژاندنەوەی پەلەپیتکەی NF-κB، پێش بە پێشکەوتی شێرپەنجە دەگرن.