  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ خەرمانان ١٥ ٢٠:٣٤

بۆ یەکەمجار لە شەشەمین خولی خەڵاتی مستەفادا؛

میداڵی زانایانی گەنج ئاراستەی 3 توێژەری جیهانی ئیسلام کرا

لە شەشەمین خولی خەڵاتی مستەفا(س‌خ)، بۆ یەکەمجار میدالی زانایانی گەنجی ژێر 40 ساڵ، ئاراستەی بلیمەتانی جیهانی ئیسلام کرا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە چوارچێوەی پەرەدان بە ئامانجەکانی خەڵاتی مستەفا(س‌خ) بۆ ناسین، پاڵپشتی و پەرەسەندنی زانایانی سەرتری جیهانی ئیسلام، لە شەشەمین خولی ئەو خەڵاتەدا "میدالی زانایانی گەنجی ژێر 40 ساڵ"، ئاراستەی 3 توێژەر و زانای گەنج و بلیمەتی جیهانی ئیسلام لە وڵاتانی ئێران، تورکیا و مالێزی کرا.

لە ڕیوڕەسمی بەخشینی ئەو میدالەدا کە ئەوڕۆ 15ی خەرمانان لە فەرهەنگستانی زانستگەلی کۆماری ئیسلامی بەڕیوە چوو، میدالی فەخر و بری 10 هەزار دۆلار کە لە شوێنی بوودجەی دوو براوەی پێشووی ئەم خەڵاتە، پڕۆفیسیۆر ئۆگۆر شاهین (زانای تورکیا-ئاڵمانی) و دوکتۆر ئومێد فەرۆخ‌زاد (زانای ئێرانی-ئاڵمانی) دابین کراوە، ئاراستەی پرۆفیسۆر شۆ پائۆلک لە مالیزی، بووسه جواتمەره یێڵدریم لە تورکیا و سپیده میرزایی وەرزەقانی لە ئێران کرا.

شایانی باسە، خەڵاتی مستەفا(س‌خ) هەر دوو ساڵ جارێک ئاراستەی زانایانی سەرتری جیهانی ئیسلام لە بوارەکانی زانست و توکنۆلۆژیا دەکرێت.

